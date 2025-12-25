VIDEO
CLIP: Cục sạc dự phòng điện thoại gây cháy đỏ rực xưởng gỗ, thiệt hại lớn

(NLĐO) - Nguyên nhân vụ cháy được xác định xuất phát từ cục sạc điện thoại dự phòng, sau đó lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng

Sáng 25-12, lực lượng chức năng ở tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng gỗ gây thiệt hại lớn về tài sản.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 24-12, tại một xưởng gỗ ở xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh xảy ra vụ cháy lớn.

Vụ cháy xưởng gỗ ở Tây Ninh gây thiệt hại nhiều tài sản

Ngay khi phát hiện vụ việc, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhựt Tảo đã khẩn trương cử 18 người trong lực lượng dân quân tự vệ đến hiện trường để hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy phát triển nhanh và gặp nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên việc khống chế ban đầu không đạt hiệu quả.

Khoảng 25 phút sau, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy được điều động đến hiện trường với tổng cộng 4 xe chữa cháy tham gia xử lý. Sau thời gian tích cực phun nước và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang khu vực lân cận.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản trong xưởng gỗ đã bị lửa thiêu rụi, gồm: 1 tivi, 1 máy vi tính cùng máy in và máy fax, máy giặt, máy lạnh, tủ lạnh và một số khung gỗ.

Xưởng gỗ được xác định của ông N.H.C.K. (SN 1972, quê tỉnh Lâm Đồng) làm chủ. Nguyên nhân vụ cháy được xác định xuất phát từ cục sạc dự phòng của điện thoại, sau đó ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng, hình thành đám cháy lớn tại khu vực xưởng gỗ.

