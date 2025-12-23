HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Cháy chợ Xanh Định Công, nhiều gian hàng bị thiêu rụi

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Ngọn lửa bắt nguồn từ khu vực giữa chợ Xanh Định Công rồi sau đó nhanh chóng lan sang nhiều gian hàng khác.

Khoảng 4 giờ sáng nay 23-12 đã xảy ra vụ cháy lớn tại chợ Xanh Định Công (phường Phương Liệt, TP Hà Nội), khiến nhiều ki-ốt bị thiêu rụi.

Cháy chợ Xanh Định Công lúc rạng sáng , nhiều ki - ốt bị thiêu rụi - Ảnh 1.

Cột khói đen bốc cao hàng chục mét từ vụ cháy. Ảnh: Cắt từ clip

Vào thời điểm trên, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại một ki-ốt trong chợ Xanh Định Công. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi nhiều gian hàng bên trong chợ, tạo thành cột khói đen dày đặc bao trùm khu vực.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cùng công an địa phương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, huy động nhiều xe chữa cháy và phương tiện chuyên dụng để dập lửa.

Đến gần 7 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên bên trong chợ lửa vẫn âm ỉ. Lực lượng chức năng tiếp tục phá dỡ các gian hàng còn cháy và phun nước nhằm dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Cháy chợ Xanh Định Công lúc rạng sáng , nhiều ki - ốt bị thiêu rụi - Ảnh 2.

Đến sáng 23-12, lửa vẫn còn âm ỉ cháy

Một người dân cho biết ngọn lửa bắt nguồn từ khu vực giữa chợ. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa đã cháy lan sang nhiều gian hàng khiến người dân không kịp dập tắt.

Theo lãnh đạo phường Phương Liệt, vụ cháy không có thương vong về người, khoảng hơn 10 ki-ốt trong chợ bị cháy. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Cháy chợ Xanh Định Công lúc rạng sáng , nhiều ki - ốt bị thiêu rụi - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng xác định có khoảng 10 ki-ốt bị thiêu rụi

 

