HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

CLIP: Cháy garage ở Gia Lai, nhiều ô tô bị thiêu rụi

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Một garage ở Gia Lai đã bất ngờ bốc cháy dữ dội, sau khi dập tắt đã phát hiện nhiều ô tô cùng tài sản bị thiêu rụi.

Chiều 22-12, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang làm rõ vụ cháy xảy ra tại garage ô tô Đức Duy (Công ty TNHH MTV Đức Duy Auto, số 52 Nguyễn Bá Ngọc, tổ 1 Trà Bá, phường Hội Phú) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Đám cháy lớn tại garage khiến nhiều ô tô bị thiêu rụi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 22-12, người dân phát hiện đám cháy xảy ra tại garage ô tô Đức Duy. Đám cháy nhanh chóng lan, kèm theo đó cột khói đen kịt cao hàng chục mét.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC - CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) đã huy động 4 xe chuyên dụng, hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường trường để dập tắt đám cháy.

Tuy nhiên, do thời tiết khô hanh, bên trong xưởng có nhiều vật dụng bắt lửa, dễ cháy nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng hơn 15 giờ cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Cháy garage ô tô tại gia Lai thiêu rụi nhiều xe và tài sản qúy giá - Ảnh 2.

Hai xe khách bị thiêu rụi hoàn toàn

Cháy garage ô tô tại gia Lai thiêu rụi nhiều xe và tài sản qúy giá - Ảnh 3.

Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN đã huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường dập tắt đám cháy

Cháy garage ô tô tại gia Lai thiêu rụi nhiều xe và tài sản qúy giá - Ảnh 4.

Khoảng 1 giờ sau khi phát hiện, đám cháy được dập tắt hoàn toàn

Cháy garage ô tô tại gia Lai thiêu rụi nhiều xe và tài sản qúy giá - Ảnh 5.

Nhờ được dập lửa kịp thời, một xe khách may mắn chưa bị cháy

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ cháy đã làm nhiều ô tô của khách hàng gửi sửa chữa bị thiêu rụi, trong đó có 2 xe khách, 2 xe con. Ngoài ra còn nhiều tài sản bên trong xưởng sửa chữa bị thiêu rụi.

Trước đó, lực lượng chức năng cùng người dân đã kịp thời nhiều phương tiện khác ra nơi an toàn.

Tin liên quan

Cháy lớn thiêu rụi nhà xưởng công ty giày da

Cháy lớn thiêu rụi nhà xưởng công ty giày da

(NLĐO)- Sáng 14-12, vụ cháy lớn xảy ra tại một công ty chuyên sản xuất giầy da rộng hàng trăm m2 ở thôn Đồng Tiến, xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng

VIDEO: Hà Nội cháy lớn trên phố Lò Đúc, nhiều người hoảng sợ

(NLĐO) - Chiều 12-10, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại cửa hàng trên phố Lò Đúc (Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Cháy lớn tại Đà Nẵng, cột khói cuồn cuộn sau Bệnh viện Hòa Vang

(NLĐO) – Một đám cháy dữ dội bùng lên tại bãi xe tải gần Quốc lộ 14B, khiến lực lượng chức năng phải huy động hàng chục phương tiện và robot chữa cháy.

Xe ô tô lực lượng chức năng cơ quan chức năng cháy dữ dội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo