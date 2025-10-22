CLIP: Đường Như Nguyệt (Đà Nẵng) thành sông do ảnh hưởng bão số 12 Fengshen

Trưa 22-10, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ sáng sớm, tại khu vực cửa sông Hàn (đường Như Nguyệt, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) xuất hiện nhiều đợt sóng lớn do tác động kết hợp giữa thủy triều dâng cao và hoàn lưu bão Fengshen (bão số 12).

Nước sông Hàn tràn lên đường Như Nguyệt gây ngập cục bộ

Công nhân bì bõm lội dưới nước lụt

Nước từ sông Hàn chảy ngược từ biển vào đất liền, đập vào bờ kè tạo thành nhiều đợt sóng liên tiếp. Sóng lớn khiến nhiều đoạn vỉa hè, ghế đá, trụ đèn… bị xới tung, tan tác.

Trước tình hình trên, sáng cùng ngày, cơ quan chức năng huy động nhân lực, phương tiện, dùng bao tải chứa đá, cát để gia cố một số vị trí xung yếu.

Tuy nhiên những nỗ lực này không ngăn được sóng dữ. Lực va đập mạnh khiến nhiều phần lan can bị đánh sập.

Sáng nay, đơn vị thi công nỗ lực gia cố bờ kè sông Hàn (khu vực vỉa hè đường Như Nguyệt) bằng bao cát nhưng bất thành

Nước biển dâng, đổ ngược về sông Hàn, tạo nên sóng lớn

Sóng đánh tan hoang một phần vỉa hè, bờ kè tại đường Như Nguyệt

Nước sông Hàn tràn qua đường Như Nguyệt, nhanh chóng gây ngập úng cục bộ tại các khu dân cư lân cận

Nước sông Hàn nhanh chóng gây ngập úng tại các tuyến đường lân cận như Xuân Diệu, Hoàng Tích Trí, Hoàng Lý,...

Giải pháp tình thế để ngăn nước lụt của một nhà dân trên đường Xuân Diệu (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng)

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng giăng dây, ngăn không cho người dân hiếu kỳ di chuyển vào khu vực nêu trên

Hiện lực lượng chức năng đang túc trực tại khu vực đường Như Nguyệt, các khu vực dân cư bị ngập lụt gần cầu Thuận Phước để đảm bảo an toàn, ngăn không để người dân vào đoạn đường nước ngập sâu, chảy xiết.

Đồng thời, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, đặc biệt tránh tụ tập để quay phim, chụp hình tại khu vực này.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Fengshen, khu vực Đà Nẵng trong 2 ngày tới sẽ tiếp tục có mưa rất to, tổng lượng mưa có thể đạt 700 – 900 mm, kèm gió giật cấp 6 – 8. Mực nước tại sông Hàn và sông Cổ Cò đang dâng nhanh, nguy cơ gây ngập sâu tại các phường Hải Châu, Thanh Khê và Liên Chiểu.

Lãnh đạo Quân khu 5 kiểm tra các điểm nóng ngập lụt, sạt lở Sáng 22-10, Đoàn công tác của Quân khu 5 do Đại tá Phan Đại Nghĩa làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác ứng phó bão tại TP Đà Nẵng. Đoàn đến kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở cao ở nghĩa trang Hòa Sơn, khu dân cư Kiệt 161 Mẹ Suốt (quận Liên Chiểu) – nơi từng là "rốn lũ" của thành phố, và khu sơ tán người dân tại Đại học Đà Nẵng. Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu, kiểm tra tình trạng sạt lở tại Nghĩa trang Hòa Sơn Sau khi nghe báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng và lãnh đạo địa phương, Đại tá Phan Đại Nghĩa nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị cần thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ", bám sát cơ sở, nhất là khu vực thường xuyên ngập lụt; nắm chắc danh sách hộ dân dễ bị ảnh hưởng, hỗ trợ kịp thời người già, trẻ em và người yếu thế khi di dời. Lãnh đạo Quân khu 5 kiểm tra công tác ứng phó bão số 12 tại "rốn ngập" Kiệt 161 Mẹ Suốt Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời tài sản của người dân đến nơi cao ráo Lãnh đạo Quân khu 5 yêu cầu nắm chắc danh sách hộ dân dễ bị ảnh hưởng, hỗ trợ kịp thời người già, trẻ em và người yếu thế khi di dời Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu Bộ CHQS TP Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, bố trí lực lượng sẵn sàng hỗ trợ di tản dân, xử lý nhanh tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn trước, trong và sau bão.



