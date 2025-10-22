HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Bão số 12 Fengshen chưa vào, nhiều ghe, tàu đã chìm ở Quảng Trị

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đã huy động lực lượng hỗ trợ trục vớt, đưa ghe đánh cá và tàu của ngư dân vào bờ an toàn.

Sáng 22-10, Trung tá Nguyễn Văn Anh - Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị - cho biết đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền, hỗ trợ người dân địa phương đưa ghe, tàu vào bờ tránh trú bão số 12 Fengshen.

Trong sáng cùng ngày, tại bờ kè sông Thạch Hãn (khu phố 2, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị), tàu xi măng lưới thép của ông Phan Dương Cảnh (SN 1970, ngụ khu phố 3, xã Cửa Việt) bị đứt dây neo, chìm tàu.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã cử 8 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với người dân trên địa bàn tổ chức ứng cứu, trục vớt, đưa tàu vào bờ.

Trước đó, vào sáng 22-10, ghe đánh cá của ông Bùi Minh Thắng (SN 1986, ngụ thôn 4, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) đang neo đậu tại bờ kè dọc sông Hiếu thì bị chìm. Một số ngư lưới cụ trên phương tiện này bị cuốn trôi.

Bão số 12 Fengshen gây thiệt hại ở Quảng Trị: Ghe đánh cá chìm khi chưa vào bờ - Ảnh 1.

Ghe đánh cá bị chìm khi đang neo đậu

Bão số 12 Fengshen gây thiệt hại ở Quảng Trị: Ghe đánh cá chìm khi chưa vào bờ - Ảnh 2.

Lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt hỗ trợ ngư dân đưa ghe đánh cá vào bờ an toàn

Lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt hỗ trợ ngư dân neo đậu lại tàu thuyền trước ảnh hưởng của bão số 12 Fengshen

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã cử 1 tổ gồm 7 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chủ ghe kéo ghe lên bờ an toàn. Vụ chìm ghe gây thiệt hại tài sản khoảng 5 triệu đồng.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 Fengshen và mưa lớn kéo dài, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đã có công điện khẩn, yêu cầu các địa phương, sở ngành chủ động triển khai phương án ứng phó.

Theo công điện, từ ngày 17 đến 20-10, trên địa bàn Quảng Trị đã xuất hiện nhiều đợt mưa lớn, khiến lượng nước trong đất gần như bão hòa, mực nước tại các hồ chứa đạt từ 85%-90% dung tích thiết kế. Điều này làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng ở vùng trũng, đô thị.

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, kiểm tra các khu vực xung yếu, đặc biệt là vùng núi, ven sông suối, khu dân cư thấp trũng và những công trình đang thi công dở dang.

Lực lượng chức năng được giao chủ động bố trí nhân lực, phương tiện để kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngầm tràn, điểm ngập sâu hoặc có nguy cơ lũ quét; kiên quyết không để người và phương tiện qua lại những nơi nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở đất. Khi cần thiết, các địa phương phải kịp thời sơ tán dân đến nơi an toàn....

    Thông báo