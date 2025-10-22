Người dân Đà Nẵng kéo nhau đi xem hồ Phú Ninh xả nước đón bão Thần Gió

Từ sáng 22-10, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam đã bắt đầu vận hành điều tiết nước hồ Phú Ninh nhằm chủ động ứng phó với đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 12.

Trước đó, đơn vị quản lý hồ Phú Ninh thông báo, để duy trì mực nước trong giới hạn quy trình (tối đa +30,50m cuối tháng 10), công ty tiến hành điều tiết qua tràn xả sâu, với lưu lượng từ 30 m³/s đến 700 m³/s, bắt đầu từ 8 giờ ngày 22-10.

Hồ Phú Ninh bắt đầu xả nước điều tiết vào sáng 22-10 để có dung tích đón mưa lớn

Trong sáng 22-10, theo ghi nhận của phóng viên, có khá đông người dân địa phương đã kéo đến khu vực đập tràn hồ Phú Ninh để theo dõi lực lượng chức năng xả nước điều tiết lũ. Nhiều người tỏ ra thích thú, lưu lại các bức ảnh để đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội.

Để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp, các ngành chức năng của TP Đà Nẵng cũng đã yêu cầu các thủy điện ở phía thượng nguồn điều tiết nước về mức "đón lũ thấp nhất" trước khi mưa lớn xuất hiện, nhằm hỗ trợ cắt giảm lũ cho hạ du.

Nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem hồ Phú Ninh xả nước

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, từ chiều nay (22-10) đến sáng 24-10, tại các xã, phường khu vực đồng bằng, trung du và vùng núi phía Nam của TP Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 700mm.

Các xã, phường thuộc khu vực vùng núi phía Tây Bắc Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-300mm, có nơi trên 450mm, đề phòng mưa lớn với cường suất trên 200mm/3 tiếng.

Cảnh báo, trưa và đêm 24-10, tại TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to và dông với mức 40-80mm, có nơi trên 130mm. Đợt mưa này còn diễn biến phức tạp và kéo dài trong những ngày tới.

Dự báo, từ ngày 23 đến 28-10, trên các sông thuộc TP Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông dao động ở mức BĐ2 đến BĐ3, có sông trên BĐ3. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi...