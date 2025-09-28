CLIP: Giải cứu 6 người mắc kẹt trong ô tô giữa mưa bão

Sáng 28-9, tại ngã tư Phan Hành Sơn – An Dương Vương, một cây xanh bất ngờ ngã đổ, đè lên ô tô 7 chỗ do anh N.T.Q (1995, trú Đà Nẵng) điều khiển, trên xe có 6 người mắc kẹt.

Nhận tin báo lúc 6 giờ 55 phút, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 3 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng đã điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Ô tô bị cây ngã đè trúng, 6 người mắc kẹt

Lực lượng chức năng nhanh chóng dùng máy cưa cắt cành cây, tiếp cận và đưa toàn bộ 6 nạn nhân ra ngoài an toàn, đồng thời thu dọn hiện trường, đảm bảo giao thông thông suốt.

Đến 7 giờ 35 cùng ngày, công tác cứu nạn hoàn tất, lực lượng và phương tiện được lệnh trở về trạng thái thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Theo ghi nhận, sáng cùng ngày, thời tiết tại Đà Nẵng có mưa lớn kèm theo gió từng cơn do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi.

Mưa lớn xảy ra từng đợt, mỗi đợt kéo dài chỉ trong khoảng 10 đến 15 phút. Đến khoảng hơn 9 giờ 30 cùng ngày, lượng mưa giảm dần, gió nhẹ ở khu vực ven biển phường Sơn Trà.