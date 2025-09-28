VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Thời sự
image

CLIP: Giải cứu 6 người mắc kẹt trong ô tô giữa mưa bão

HẢI ĐỊNH -

28/09/2025 10:54

(NLĐO) - Mưa to, gió lớn do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi làm cây xanh tại Đà Nẵng đổ rạp, khiến 6 người bị mắc kẹt trong ô tô chờ giải cứu.

Video liên quan

Cả trăm người đội mưa bão, vào rừng tìm người đàn ông mất tích ở Đà Nẵng

Cả trăm người đội mưa bão, vào rừng tìm người đàn ông mất tích ở Đà Nẵng

Thời sự 28/09/2025
Đà Nẵng: Mưa lớn từng cơn do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, gió rít nhẹ

Đà Nẵng: Mưa lớn từng cơn do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, gió rít nhẹ

Thời sự 28/09/2025
Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát, nhiều khu vực mưa lớn gây sạt lở, chia cắt

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát, nhiều khu vực mưa lớn gây sạt lở, chia cắt

Thời sự 28/09/2025

Bão số 10 Bualoi: Tìm thấy thi thể phụ nữ bị nước cuốn trôi, 75 ngôi nhà tốc mái

Thời sự 28/09/2025

Sáng 28-9, tại ngã tư Phan Hành Sơn – An Dương Vương, một cây xanh bất ngờ ngã đổ, đè lên ô tô 7 chỗ do anh N.T.Q (1995, trú Đà Nẵng) điều khiển, trên xe có 6 người mắc kẹt.

Nhận tin báo lúc 6 giờ 55 phút, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 3 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng đã điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Giải cứu 6 người mắc kẹt trong ô tô giữa bão số 10 Bualoi tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ô tô bị cây ngã đè trúng, 6 người mắc kẹt

Lực lượng chức năng nhanh chóng dùng máy cưa cắt cành cây, tiếp cận và đưa toàn bộ 6 nạn nhân ra ngoài an toàn, đồng thời thu dọn hiện trường, đảm bảo giao thông thông suốt.

Đến 7 giờ 35 cùng ngày, công tác cứu nạn hoàn tất, lực lượng và phương tiện được lệnh trở về trạng thái thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

TIN LIÊN QUAN

Theo ghi nhận, sáng cùng ngày, thời tiết tại Đà Nẵng có mưa lớn kèm theo gió từng cơn do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi.

Mưa lớn xảy ra từng đợt, mỗi đợt kéo dài chỉ trong khoảng 10 đến 15 phút. Đến khoảng hơn 9 giờ 30 cùng ngày, lượng mưa giảm dần, gió nhẹ ở khu vực ven biển phường Sơn Trà.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo