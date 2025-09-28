HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cả trăm người đội mưa bão, vào rừng tìm người đàn ông mất tích ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – Trong lúc đi tìm tổ ong, một người đàn ông 62 tuổi ở TP Đà Nẵng bị mất tích, xã huy động cả trăm người đội mưa bão tìm kiếm.

Sáng 28-9, ông Trần Ngọc Tài, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Bình (TP Đà Nẵng), cho biết người dân và chính quyền địa phương rất nỗ lực tìm kiếm nhưng đến nay chưa tìm được tung tích ông Ngô Minh Thoại (62 tuổi, trú thôn 6, xã Tiên Cảnh cũ, nay là xã Thạnh Bình).

Cả trăm người tìm kiếm người đàn ông mất tích ở Đà Nẵng giữa bão lớn - Ảnh 1.

Cả trăm người tìm kiếm người đàn ông mất tích ở Đà Nẵng giữa bão lớn - Ảnh 2.

Hàng trăm người vào rừng tìm kiếm người đàn ông mất tích

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ sáng 25-9, ông Thoại cùng ông Phạm Hóa đi vào khu vực núi rừng thuộc thôn 5 để tìm kiếm tổ ong. Trong quá trình đi, 2 người chia làm 2 hướng và hẹn ở một điểm nhưng 2 người không gặp nhau tại chỗ hẹn.

Sau khi tìm kiếm không được, đến 12 giờ trưa cùng ngày, ông Hóa quay về báo lại cho gia đình và nhờ bà con tổ chức tìm kiếm.

Cả trăm người tìm kiếm người đàn ông mất tích ở Đà Nẵng giữa bão lớn - Ảnh 3.

Cả trăm người tìm kiếm người đàn ông mất tích ở Đà Nẵng giữa bão lớn - Ảnh 4.

Cả trăm người tìm kiếm người đàn ông mất tích ở Đà Nẵng giữa bão lớn - Ảnh 5.

Cả trăm người tìm kiếm người đàn ông mất tích ở Đà Nẵng giữa bão lớn - Ảnh 6.

Dù nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả

Vào ngày 27-9, sau khi tiếp nhận thông tin, Đảng ủy, UBND xã Thạnh Bình đã huy động hơn 60 người gồm lực lượng công an xã, dân quân, ban chỉ huy quân sự, tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở cùng hàng chục người dân địa phương vào rừng tìm kiếm.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn xã Thạnh Bình có mưa lớn nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Trong sáng 28-9, lực lượng chức năng đã tập kết lực lượng tại UBND xã chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm nhưng do mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao nên đang phải tạm dừng.

"Hiện chúng tôi đang nắm tình hình, nếu thời tiết thuận lợi sẽ tiếp tục tổ chức tìm kiếm. Xã cũng đã báo cáo cho Ban chỉ huy phòng thủ khu vực nhờ hỗ trợ" – ông Tài cho biết.

Tin liên quan

Bắt quả tang vụ chôn lấp chất thải trái phép cực lớn ở Đà Nẵng

Bắt quả tang vụ chôn lấp chất thải trái phép cực lớn ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Lực lượng công an đã bắt quả tang nhân viên Công ty CP môi trường Huy Hoàng đổ trộm chất thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Người sử dụng trái phép ma túy lãnh án tù đầu tiên tại Đà Nẵng

(NLĐO) - Một lần tìm ma túy để thoả cơn nghiện, Đỗ Hoàng Hải trở thành bị cáo đầu tiên tại Đà Nẵng lĩnh án tù theo điều luật mới

Ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, Đà Nẵng mưa xối xả, nhiều tuyến phố ngập nặng

(NLĐO) - Do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, TP Đà Nẵng có mưa diện rộng, thành phố đã ban hành công điện khẩn ứng phó

