Đà Nẵng: Mưa lớn từng cơn do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, gió rít nhẹ

Sáng 28-9, Đài khí tượng Thủy văn Trung bộ đã có bản tin mới thông báo về tin bão số 10, như sau:

Sáng 28-9, do ảnh hưởng của bão Bualoi, thời tiết tại Đà Nẵng có mưa lớn từng cơn kèm gió rít nhẹ. Mưa lớn xảy ra từng đợt, mỗi đợt kéo dài chỉ trong khoảng 10 đến 15 phút. Đến hơn 9 giờ 30 cùng ngày, lượng mưa giảm dần, gió nhẹ ở khu vực ven biển phường Sơn Trà.

Ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, Đà Nẵng có mưa lớn từng cơn, gió rít nhẹ

Tại khu vực đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, sóng biển cao gần 0,8m liên tục ập vào kè đá.

Đường Hoàng Sa, phường Sơn Trà ghi nhận mưa lớn và có gió từng cơn, lúc 9 giờ

Trên cầu Thuận Phước có gió rít nhẹ

Nước thượng nguồn đổ về sông Hàn

Cây xanh ngã đổ trên đường Nguyễn Tất Thành

Khu vực ven biển phường Thanh Khê cũng có mưa lớn từng đợt

Sóng biển ập vào kè đá đường Nguyễn Tất Thành, đoạn gần cầu Phú Lộc

Ghi nhận ở khu vực dự án cao tốc Hòa Liên – Túy Loan, đoạn qua phường Hòa Khánh, nước từ sườn núi đổ xuống theo tuyến đường gom, tạo thành dòng thác kéo theo bùn, đá tràn thẳng vào nhà dân.

Anh Trần Văn Tâm (tổ 6 Đại La, phường Hòa Khánh) cho biết đây là lần đầu tiên gia đình anh gặp tình cảnh này.

Thác nước tràn vào nhà dân ở tổ 6 Đại La, phường Hòa Khánh, cạnh dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Theo anh Tâm, trước khi dự án thi công đường gom của tuyến cao tốc, khu vực vẫn thoát nước bình thường. Tuy nhiên, từ khi mương thoát nước cũ bị lấp mà không xây mới, mỗi trận mưa lớn nước đều dồn ứ, chảy xiết xuống nhà dân.

"Chúng tôi đã nhiều lần báo Ban quản lý dự án và đơn vị thi công nhưng chưa được xử lý" - anh Tâm bức xúc nói.

Anh Tâm dùng ván gỗ ngăn nước và bùn đất tràn vào nhà trong sáng 28-9

Nước tràn vào nhà ảnh hưởng đến khoảng 3 hộ dân sống cạnh dự án cao tốc

Anh cũng cho biết phía nhà thầu từng giải thích việc không xây mương thoát nước do không nằm trong thiết kế công trình. Hiện gia đình ông rất lo lắng, đề nghị chính quyền và các cơ quan liên quan sớm có giải pháp khắc phục để bảo đảm an toàn, ổn định đời sống cho người dân.

Theo người dân, việc nước tràn vào nhà từ thi công đường gom cao tốc, không có tuyến cống thoát nước