Đà Nẵng: Mưa lớn từng cơn do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, gió rít nhẹ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Mưa lớn từng cơn do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, gió rít nhẹ

B. Vân- H Dũng

(NLĐO) - Lượng mưa trong ngày 28-9 tại TP Đà Nẵng giảm hơn so với ngày trước đó, bão số 10 Bualoi gây gió nhẹ ở một số khu vực ven biển

Sáng 28-9, Đài khí tượng Thủy văn Trung bộ đã có bản tin mới thông báo về tin bão số 10, như sau:

Đà Nẵng: Mưa lớn từng cơn do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, gió rít nhẹ - Ảnh 1.

Đà Nẵng: Mưa lớn từng cơn do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, gió rít nhẹ - Ảnh 2.

Sáng 28-9, do ảnh hưởng của bão Bualoi, thời tiết tại Đà Nẵng có mưa lớn từng cơn kèm gió rít nhẹ. Mưa lớn xảy ra từng đợt, mỗi đợt kéo dài chỉ trong khoảng 10 đến 15 phút. Đến hơn 9 giờ 30 cùng ngày, lượng mưa giảm dần, gió nhẹ ở khu vực ven biển phường Sơn Trà.

Ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, Đà Nẵng có mưa lớn từng cơn, gió rít nhẹ

Tại khu vực đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, sóng biển cao gần 0,8m liên tục ập vào kè đá.

Đà Nẵng mưa lớn do bão số 10 Bualoi , gió rít nhẹ ảnh hưởng đến thành phố - Ảnh 1.

Đường Hoàng Sa, phường Sơn Trà ghi nhận mưa lớn và có gió từng cơn, lúc 9 giờ

Đà Nẵng mưa lớn do bão số 10 Bualoi , gió rít nhẹ ảnh hưởng đến thành phố - Ảnh 2.

Trên cầu Thuận Phước có gió rít nhẹ

Đà Nẵng mưa lớn do bão số 10 Bualoi , gió rít nhẹ ảnh hưởng đến thành phố - Ảnh 3.

Nước thượng nguồn đổ về sông Hàn

Đà Nẵng mưa lớn do bão số 10 Bualoi , gió rít nhẹ ảnh hưởng đến thành phố - Ảnh 4.

Cây xanh ngã đổ trên đường Nguyễn Tất Thành

Đà Nẵng mưa lớn do bão số 10 Bualoi , gió rít nhẹ ảnh hưởng đến thành phố - Ảnh 5.

Khu vực ven biển phường Thanh Khê cũng có mưa lớn từng đợt

Đà Nẵng mưa lớn do bão số 10 Bualoi , gió rít nhẹ ảnh hưởng đến thành phố - Ảnh 6.

Đà Nẵng mưa lớn do bão số 10 Bualoi , gió rít nhẹ ảnh hưởng đến thành phố - Ảnh 7.

Đà Nẵng mưa lớn do bão số 10 Bualoi , gió rít nhẹ ảnh hưởng đến thành phố - Ảnh 8.

Sóng biển ập vào kè đá đường Nguyễn Tất Thành, đoạn gần cầu Phú Lộc

Ghi nhận ở khu vực dự án cao tốc Hòa Liên – Túy Loan, đoạn qua phường Hòa Khánh, nước từ sườn núi đổ xuống theo tuyến đường gom, tạo thành dòng thác kéo theo bùn, đá tràn thẳng vào nhà dân.

Anh Trần Văn Tâm (tổ 6 Đại La, phường Hòa Khánh) cho biết đây là lần đầu tiên gia đình anh gặp tình cảnh này.

Thác nước tràn vào nhà dân ở tổ 6 Đại La, phường Hòa Khánh, cạnh dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Theo anh Tâm, trước khi dự án thi công đường gom của tuyến cao tốc, khu vực vẫn thoát nước bình thường. Tuy nhiên, từ khi mương thoát nước cũ bị lấp mà không xây mới, mỗi trận mưa lớn nước đều dồn ứ, chảy xiết xuống nhà dân.

"Chúng tôi đã nhiều lần báo Ban quản lý dự án và đơn vị thi công nhưng chưa được xử lý" - anh Tâm bức xúc nói.

Đà Nẵng mưa lớn do bão số 10 Bualoi , gió rít nhẹ ảnh hưởng đến thành phố - Ảnh 9.

Anh Tâm dùng ván gỗ ngăn nước và bùn đất tràn vào nhà trong sáng 28-9

Đà Nẵng mưa lớn do bão số 10 Bualoi , gió rít nhẹ ảnh hưởng đến thành phố - Ảnh 10.

Nước tràn vào nhà ảnh hưởng đến khoảng 3 hộ dân sống cạnh dự án cao tốc

Anh cũng cho biết phía nhà thầu từng giải thích việc không xây mương thoát nước do không nằm trong thiết kế công trình. Hiện gia đình ông rất lo lắng, đề nghị chính quyền và các cơ quan liên quan sớm có giải pháp khắc phục để bảo đảm an toàn, ổn định đời sống cho người dân.

Đà Nẵng mưa lớn do bão số 10 Bualoi , gió rít nhẹ ảnh hưởng đến thành phố - Ảnh 11.

Theo người dân, việc nước tràn vào nhà từ thi công đường gom cao tốc, không có tuyến cống thoát nước

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, tại trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hội An (Đà Nẵng) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Hồi 7 giờ ngày 28-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị-Tp. Đà Nẵng, cách TP Huế khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30km/h.

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Đà Nẵng: Mưa lớn từng cơn do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, gió rít nhẹ - Ảnh 3.

Đà Nẵng: Mưa lớn từng cơn do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, gió rít nhẹ - Ảnh 4.

Tin liên quan

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát, nhiều khu vực mưa lớn gây sạt lở, chia cắt

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát, nhiều khu vực mưa lớn gây sạt lở, chia cắt

(NLĐO) - Mưa lớn do bão số 10 Bualoi đã khiến nhiều nơi xảy ra sạt lở đất, gây cô lập chia cắt.

Cả trăm người đội mưa bão, vào rừng tìm người đàn ông mất tích ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Trong lúc đi tìm tổ ong, một người đàn ông 62 tuổi ở TP Đà Nẵng bị mất tích, xã huy động cả trăm người đội mưa bão tìm kiếm.

Xuất hiện vết nứt trên núi, khẩn cấp di dời 12 hộ dân tại Quảng Ngãi

(NLĐO) - Vết nứt trên đỉnh núi rộng từ 5-15cm, kéo dài khoảng 200 m có nguy cơ sạt lở cao, chính quyền đã di dời các hộ dân đến nơi an toàn.

Đà Nẵng bão số 10 bualoi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo