CLIP: Thử thách đi cầu khỉ ở Vườn Quốc gia U Minh Hạ

(NLĐO) – Thử thách đi cầu khỉ ở Vườn Quốc gia U Minh Hạ đã tạo cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị.

Ngày 10-5, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khai mạc sự kiện "Hương rừng U Minh" năm 2026.

Ông Trần Công Hoằng, Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ, cho hay khi nhắc đến U Minh, nhiều người nghĩ đến những dòng sông đậm phù sa, cánh rừng tràm bạt ngàn cùng vô số sản vật của tự nhiên, như: mật ong, cá đồng…

"Sự kiện "Hương Rừng U Minh" không chỉ là cơ hội để giới thiệu tiềm năng du lịch, quảng bá sản vật địa phương mà còn là cơ hội để kết nối giao thương và thúc đẩy phát triển kinh tế. Đồng thời, còn góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và lan tỏa hình ảnh quê hương Cà Mau đến bạn bè trong và ngoài nước" – ông Hoằng nhấn mạnh.

Sau lễ khai mạc, hơn 200 vận động viên di chuyển vào khu vực bên trong của Vườn Quốc gia U Minh Hạ để tham dự thử thách trải nghiệm đi cầu khỉ. Vận động viên chỉ cần vượt qua cây cầu khỉ mà không bị rớt xuống sông và lấy được lá cờ Tổ quốc thì sẽ nhận được phần thưởng là 500.000 đồng.

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, du khách Nguyễn Văn Toàn (ngụ TPHCM) cho biết sự kiện đã tạo cho người dân và khách tham quan có được những trải nghiệm thú vị.

"Cầu khỉ được làm bằng tre nên các vận động viên rất khó vượt qua thử thách. Dù không đoạt được giải thưởng nhưng đây sẽ là kỷ niệm tuyệt vời trong chuyến du lịch tại Cà Mau của tôi và gia đình" – ông Toàn cười nói.

Dưới đây là hình ảnh về sự kiện "Hương rừng U Minh" tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ:

Các đại biểu tham dự sự kiện "Hương rừng U Minh"

Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, tặng quà cho người dân sống ven khu vực vùng đệm của rừng U Minh Hạ tại sự kiện

Sự kiện "Hương rừng U Minh" đã thu hút hàng người dân và du khách tham gia

Trên đường di chuyển vào bên trong Vườn Quốc gia U Minh Hạ, du khách không khỏi bất ngờ khi chứng kiến nhiều động vật hoang dã

Hơn 200 vận động viên tham gia thử thách đi cầu khỉ

Vận động viên bị rớt xuống sông khi tham gia thử thách đi cầu khỉ

Vận động viên vượt thử thách đi cầu khỉ thành công

