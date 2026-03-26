Một chén trà, một nếp người

Bài, ảnh: Lê Tịnh

(NLĐO) - Có những thứ rất nhỏ, rất giản dị, nhưng đi qua năm tháng vẫn ở lại trong đời sống người Việt. Chén trà là một trong những điều như thế.

Người Việt không uống trà chỉ để giải khát, mà để bắt đầu ngày mới bằng sự tĩnh lặng. Hơi nước từ ấm trà sớm mai mở ra một khoảng trời bình yên, đưa con người chậm lại giữa nhịp sống vội vàng.

Một chén trà, một nếp người - Ảnh 1.

Người Việt không uống trà chỉ để giải khát, mà để bắt đầu ngày mới bằng sự tĩnh lặng

Trà đi vào đời sống nhẹ như sương: trong bữa sáng của ông bà, trong câu chuyện của hàng xóm, trong những phút rảnh rang hiếm hoi. Một ấm trà đặt giữa bàn, vậy mà người ta ngồi lâu hơn, nói chậm hơn, lắng nghe nhau nhiều hơn. Trà trở thành chiếc cầu nối những tấm lòng, nối những câu chuyện.

Ngày Tết, chiếc cầu ấy càng rõ. Trong se lạnh đầu năm, cả nhà quây quần bên ấm trà nóng, khói trà bay lên như làn sương ký ức. 

Cưới hỏi cũng vậy: trà đặt cạnh trầu cau, như lời nhắc nhở rằng đời sống vợ chồng có chát mới có ngọt, có thử thách mới có bền lâu.

Một chén trà, một nếp người - Ảnh 2.

Trà đi vào đời sống nhẹ như sương: trong bữa sáng của ông bà, trong câu chuyện của hàng xóm, trong những phút rảnh rang hiếm hoi

Người Việt uống trà chậm: chậm ngửi hương, chậm nhấp ngụm nhỏ, chậm cảm nhận vị chát tan dần để lại hậu ngọt thanh. Cái chậm ấy không phải vì rảnh rỗi, mà vì hiểu rằng những điều đáng quý thì không thể vội.

Nhiều người cho rằng trà Việt quá giản dị, không nghi lễ như Nhật, không quy tắc như Trung Hoa. Nhưng chính sự giản dị ấy làm nên sức sống lâu bền. 

Trà Việt không nằm trong nghi lễ phức tạp, mà nằm trong gian bếp, hiên nhà, trong câu chuyện đời thường. Và đôi khi, điều khiến ta nhớ nhất không phải là hương trà, mà là người từng ngồi cùng bên ấm trà ấy.

Một chén trà, một nếp người - Ảnh 3.

Trà Việt không nằm trong nghi lễ phức tạp, mà nằm trong gian bếp, hiên nhà, trong câu chuyện đời thường

(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).

Một chén trà, một nếp người - Ảnh 4.
Một chén trà, một nếp người - Ảnh 5.

Uống trà giữa trời Âu

Uống trà giữa trời Âu

(NLĐO)- Đoàn Thái Nguyên chúng tôi qua châu Âu công tác, những chiếc xe đẩy đầu tiên chính là những lá chè.

Về Huế thương thưởng thức trà cung đình

(NLĐO) - Thưởng trà ở Huế không chỉ là uống mà là trải nghiệm một không gian văn hóa tinh tế, nơi mỗi chén trà chứa đựng chiều sâu lịch sử và nghi lễ.

Chén trà mở chuyện, giữ tình

(NLĐO) - Sáng nào cũng vậy, khi trời còn lấm tấm sương, tôi dậy mang bộ ấm chén ra sân giếng rửa sạch rồi nấu nước pha trà.

trà Cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026 Lễ hội tôn vinh cà phê trà việt lần 4 năm 2026
