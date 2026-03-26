Một chén trà, một nếp người

Người Việt không uống trà chỉ để giải khát, mà để bắt đầu ngày mới bằng sự tĩnh lặng. Hơi nước từ ấm trà sớm mai mở ra một khoảng trời bình yên, đưa con người chậm lại giữa nhịp sống vội vàng.

Trà đi vào đời sống nhẹ như sương: trong bữa sáng của ông bà, trong câu chuyện của hàng xóm, trong những phút rảnh rang hiếm hoi. Một ấm trà đặt giữa bàn, vậy mà người ta ngồi lâu hơn, nói chậm hơn, lắng nghe nhau nhiều hơn. Trà trở thành chiếc cầu nối những tấm lòng, nối những câu chuyện.

Ngày Tết, chiếc cầu ấy càng rõ. Trong se lạnh đầu năm, cả nhà quây quần bên ấm trà nóng, khói trà bay lên như làn sương ký ức.

Cưới hỏi cũng vậy: trà đặt cạnh trầu cau, như lời nhắc nhở rằng đời sống vợ chồng có chát mới có ngọt, có thử thách mới có bền lâu.

Người Việt uống trà chậm: chậm ngửi hương, chậm nhấp ngụm nhỏ, chậm cảm nhận vị chát tan dần để lại hậu ngọt thanh. Cái chậm ấy không phải vì rảnh rỗi, mà vì hiểu rằng những điều đáng quý thì không thể vội.

Nhiều người cho rằng trà Việt quá giản dị, không nghi lễ như Nhật, không quy tắc như Trung Hoa. Nhưng chính sự giản dị ấy làm nên sức sống lâu bền.

Trà Việt không nằm trong nghi lễ phức tạp, mà nằm trong gian bếp, hiên nhà, trong câu chuyện đời thường. Và đôi khi, điều khiến ta nhớ nhất không phải là hương trà, mà là người từng ngồi cùng bên ấm trà ấy.

