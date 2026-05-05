Cách nấu những món ăn thực dưỡng giúp bật "công tắc sinh học"

Tại chương trình "Study Healing Tour" vừa qua ở Lâm Đồng, ông Nguyễn Lâm Viên - chủ tịch Vinamit đã lan tỏa lối sống thấu hiểu sinh học thay vì dùng thuốc.

Đặc biệt, linh hồn của lối sống này là bữa ăn thực dưỡng "3 không": không đường, không dầu mỡ và không gia vị công nghiệp.

Vị ngọt được chiết xuất hoàn toàn từ 100% nước dừa tươi và các loại củ quả như thơm, cải trắng, củ sắn, bầu, bí. Nguồn đạm thực vật từ nấm hay đậu nành lên men giúp cơ thể nhẹ nhàng và dễ chuyển hóa. Đầu bếp bổ sung Polyphenol từ mía và thơm lên men để tạo môi trường lý tưởng cho lợi khuẩn đường ruột phát triển.

Nguyên liệu đến từ nông trại hữu cơ của Vinamit tại TPHCM (khu vực Bình Dương cũ), không sử dụng gia vị công nghiệp, lành mà vẫn ngon. Một số món ăn khá hấp dẫn như là lẩu nấm, gỏi cá, gỏi tôm, canh chua, đậu luộc, canh củ, đậu kho nấm...

Tác giả của những món ăn này là anh Trần Văn Trường, đầu bếp trưởng nhà hàng thuần thực vật La Moi (đường Nguyễn Du, phường Sài Gòn, TPHCM). Món ăn được chế biến theo yêu cầu của ông Nguyễn Lâm Viên với tinh thần sống xanh, sống thuận tự nhiên.

Anh Trần Văn Trường, đầu bếp trưởng nhà hàng thuần thực vật La Moi (đường Nguyễn Du, phường Sài Gòn, TPHCM)

Bắt đầu bằng việc uống bột mía và thơm lên men hữu cơ nhằm tạo "đất lành" cho lợi khuẩn đường ruột. Tiếp đó là đĩa trái cây tươi gồm thơm, chuối và bưởi là bước đệm hoàn hảo để cơ thể sẵn sàng hấp thụ dinh dưỡng trước khi chính thức bước vào thực đơn chính.

Bữa sáng là bữa ăn nạp đạm nhẹ nhàng sẽ bắt đầu bằng việc uống bột đậu nành lên men hữu cơ, dùng trái cây và bữa chính là trứng chiên không dầu ăn kèm khoai lang nướng hoặc bánh mì đen nguyên cám chứa hàm lượng chất xơ cao gấp 2-3 lần so với bánh mì trắng. Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, kéo dài cảm giác no, từ đó hạn chế ăn vặt và hỗ trợ cân bằng năng lượng nạp vào.

Cháo trắng lá dứa ăn kèm trứng vịt muối và kim chi cùng các loại đậu để nạp đạm nhẹ nhàng vào bữa sáng

Rau, củ, quả luộc thanh đạm trong bữa trưa. Dùng rau lủi rừng organic có giá trị dinh dưỡng cao, tính mát lợi tiểu và có vị ngọt thanh tốt cho sức khoẻ.

Bữa trưa được thiết kế là nguồn nạp đạm chính trong ngày, ưu tiên sự kết hợp giữa cơm và các nguyên liệu nhẹ nhàng từ rau, nấm, cá hoặc tôm. Trong triết lý sống lành mạnh này, đạm từ thịt hoàn toàn bị loại bỏ để giúp hệ tiêu hóa dễ dàng chuyển hóa và cơ thể không bị "ì".

Món gỏi cá Ngọc Sương (bên trái) và nấm hầu thủ kho. Gỏi cá làm từ cá Bóng Mú tái giấm chanh để khử mùi tanh 2 tiếng, kết hợp với sốt bơ đậu phộng (thành phần gồm chuối chín, chanh tỏi ớt, đậu phộng). Nấm hầu thủ kho sử dụng 100% nước dừa với nước mắm chay và tỏi ớt tươi.

Để giữ trọn mùi hương của món ăn, bếp trưởng Trần Văn Trường sử dụng nguyên liệu hành, tỏi tươi (không phi). Theo đầu bếp Trường, việc giữ hành tỏi sống khi bắt đầu kho là bí quyết để món ăn đạt hiệu quả sức khỏe tốt nhất. Anh giải thích rằng khi đun chín cùng nguyên liệu, hành tỏi sẽ tỏa ra một mùi thơm thanh nhẹ khác hẳn với mùi tỏi phi, đồng thời giúp nấm giữ được trọn vẹn tinh chất và hương vị vốn có.

Đầu bếp áp dụng kỹ thuật luộc mướp lấy nước dùng để thay thế hoàn toàn gia vị hóa học, tạo vị ngọt thanh tự nhiên cho các món có nước. Cách chế biến tối giản này không chỉ bảo toàn dinh dưỡng mà còn giúp thực khách cảm nhận trọn vẹn sự tươi mới của nông sản hữu cơ.

Để bổ sung nguồn đạm sạch vào thực đơn bữa trưa, món gỏi đu đủ tôm sốt Thái là một điểm nhấn khó lòng bỏ qua. Tuân thủ nghiêm ngặt triết lý dùng vị ngọt tự nhiên thay thế hoàn toàn đường công nghiệp, nước sốt của món ăn được đầu bếp kỳ công chế biến từ bột mật mía sấy Vinamit kết hợp cùng me chua và tỏi ớt, húng quế.

Lẩu chao gồm rau, đậu hủ, mướp thanh đạm được dùng vào bữa tối.

Ông Nguyễn Lâm Viên - Chủ tịch Vinamit dùng bữa và trao đổi về bữa ăn thực dưỡng cùng mọi người.

Theo ông Nguyễn Lâm Viên, cha đẻ của Vinamit: Điểm mấu chốt của lối sống này nằm ở việc duy trì sự cân bằng của trục "não - ruột", nơi hệ tiêu hóa khỏe mạnh đóng vai trò quyết định trạng thái cảm xúc và nguồn năng lượng của toàn bộ cơ thể.

"Lối sống mới là phải kết nối hoàn toàn với thiên nhiên và với môi trường xung quanh thì lúc đó chúng ta mới có trường năng lượng tốt. Tất cả những liệu pháp mà chúng tôi áp dụng đều là kích hoạt những khả năng, những gen tốt trong con người của chúng ta"- ông Viên chia sẻ.







