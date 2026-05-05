HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cách nấu những món ăn thực dưỡng giúp bật "công tắc sinh học"

Quỳnh Trâm

(NLĐO) - Thực đơn hữu cơ tối giản từ ông chủ Vinamit giúp bật các "công tắc sinh học" và gen tốt, kích hoạt khả năng tự chữa lành tự nhiên của cơ thể.

Tại chương trình "Study Healing Tour" vừa qua ở Lâm Đồng, ông Nguyễn Lâm Viên - chủ tịch  Vinamit đã lan tỏa lối sống thấu hiểu sinh học thay vì dùng thuốc.

Đặc biệt, linh hồn của lối sống này là bữa ăn thực dưỡng "3 không": không đường, không dầu mỡ và không gia vị công nghiệp.

Vị ngọt được chiết xuất hoàn toàn từ 100% nước dừa tươi và các loại củ quả như thơm, cải trắng, củ sắn, bầu, bí. Nguồn đạm thực vật từ nấm hay đậu nành lên men giúp cơ thể nhẹ nhàng và dễ chuyển hóa. Đầu bếp bổ sung Polyphenol từ mía và thơm lên men để tạo môi trường lý tưởng cho lợi khuẩn đường ruột phát triển.

Nguyên liệu đến từ nông trại hữu cơ của Vinamit tại TPHCM (khu vực Bình Dương cũ), không sử dụng gia vị công nghiệp, lành mà vẫn ngon. Một số món ăn khá hấp dẫn như là lẩu nấm, gỏi cá, gỏi tôm, canh chua, đậu luộc, canh củ, đậu kho nấm...

Tác giả của những món ăn này là anh Trần Văn Trường, đầu bếp trưởng nhà hàng thuần thực vật La Moi (đường Nguyễn Du, phường Sài Gòn, TPHCM). Món ăn được chế biến theo yêu cầu của ông Nguyễn Lâm Viên với tinh thần sống xanh, sống thuận tự nhiên.

Cách nấu những món ăn thực dưỡng từ ông chủ Vinamit - Ảnh 1.

Anh Trần Văn Trường, đầu bếp trưởng nhà hàng thuần thực vật La Moi (đường Nguyễn Du, phường Sài Gòn, TPHCM)

Cách nấu những món ăn thực dưỡng từ ông chủ Vinamit - Ảnh 2.

Bắt đầu bằng việc uống bột mía và thơm lên men hữu cơ nhằm tạo "đất lành" cho lợi khuẩn đường ruột. Tiếp đó là đĩa trái cây tươi gồm thơm, chuối và bưởi là bước đệm hoàn hảo để cơ thể sẵn sàng hấp thụ dinh dưỡng trước khi chính thức bước vào thực đơn chính.

Cách nấu những món ăn thực dưỡng từ ông chủ Vinamit - Ảnh 3.
Cách nấu những món ăn thực dưỡng từ ông chủ Vinamit - Ảnh 4.
Cách nấu những món ăn thực dưỡng từ ông chủ Vinamit - Ảnh 5.
Cách nấu những món ăn thực dưỡng từ ông chủ Vinamit - Ảnh 6.

Bữa sáng là bữa ăn nạp đạm nhẹ nhàng sẽ bắt đầu bằng việc uống bột đậu nành lên men hữu cơ, dùng trái cây và bữa chính là trứng chiên không dầu ăn kèm khoai lang nướng hoặc bánh mì đen nguyên cám chứa hàm lượng chất xơ cao gấp 2-3 lần so với bánh mì trắng. Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, kéo dài cảm giác no, từ đó hạn chế ăn vặt và hỗ trợ cân bằng năng lượng nạp vào.

Cách nấu những món ăn thực dưỡng từ ông chủ Vinamit - Ảnh 7.
Cách nấu những món ăn thực dưỡng từ ông chủ Vinamit - Ảnh 8.
Cách nấu những món ăn thực dưỡng từ ông chủ Vinamit - Ảnh 9.
Cách nấu những món ăn thực dưỡng từ ông chủ Vinamit - Ảnh 10.

Cháo trắng lá dứa ăn kèm trứng vịt muối và kim chi cùng các loại đậu để nạp đạm nhẹ nhàng vào bữa sáng

Cách nấu những món ăn thực dưỡng từ ông chủ Vinamit - Ảnh 11.

Rau, củ, quả luộc thanh đạm trong bữa trưa. Dùng rau lủi rừng organic có giá trị dinh dưỡng cao, tính mát lợi tiểu và có vị ngọt thanh tốt cho sức khoẻ.

Cách nấu những món ăn thực dưỡng từ ông chủ Vinamit - Ảnh 12.
Cách nấu những món ăn thực dưỡng từ ông chủ Vinamit - Ảnh 13.
Cách nấu những món ăn thực dưỡng từ ông chủ Vinamit - Ảnh 14.

Bữa trưa được thiết kế là nguồn nạp đạm chính trong ngày, ưu tiên sự kết hợp giữa cơm và các nguyên liệu nhẹ nhàng từ rau, nấm, cá hoặc tôm. Trong triết lý sống lành mạnh này, đạm từ thịt hoàn toàn bị loại bỏ để giúp hệ tiêu hóa dễ dàng chuyển hóa và cơ thể không bị "ì".

Cách nấu những món ăn thực dưỡng từ ông chủ Vinamit - Ảnh 15.
Cách nấu những món ăn thực dưỡng từ ông chủ Vinamit - Ảnh 16.

Món gỏi cá Ngọc Sương (bên trái) và nấm hầu thủ kho. Gỏi cá làm từ cá Bóng Mú tái giấm chanh để khử mùi tanh 2 tiếng, kết hợp với sốt bơ đậu phộng (thành phần gồm chuối chín, chanh tỏi ớt, đậu phộng). Nấm hầu thủ kho sử dụng 100% nước dừa với nước mắm chay và tỏi ớt tươi.

Để giữ trọn mùi hương của món ăn, bếp trưởng Trần Văn Trường sử dụng nguyên liệu hành, tỏi tươi (không phi). Theo đầu bếp Trường, việc giữ hành tỏi sống khi bắt đầu kho là bí quyết để món ăn đạt hiệu quả sức khỏe tốt nhất. Anh giải thích rằng khi đun chín cùng nguyên liệu, hành tỏi sẽ tỏa ra một mùi thơm thanh nhẹ khác hẳn với mùi tỏi phi, đồng thời giúp nấm giữ được trọn vẹn tinh chất và hương vị vốn có.

Đầu bếp áp dụng kỹ thuật luộc mướp lấy nước dùng để thay thế hoàn toàn gia vị hóa học, tạo vị ngọt thanh tự nhiên cho các món có nước. Cách chế biến tối giản này không chỉ bảo toàn dinh dưỡng mà còn giúp thực khách cảm nhận trọn vẹn sự tươi mới của nông sản hữu cơ.

Cách nấu những món ăn thực dưỡng từ ông chủ Vinamit - Ảnh 17.

Để bổ sung nguồn đạm sạch vào thực đơn bữa trưa, món gỏi đu đủ tôm sốt Thái là một điểm nhấn khó lòng bỏ qua. Tuân thủ nghiêm ngặt triết lý dùng vị ngọt tự nhiên thay thế hoàn toàn đường công nghiệp, nước sốt của món ăn được đầu bếp kỳ công chế biến từ bột mật mía sấy Vinamit kết hợp cùng me chua và tỏi ớt, húng quế.

Cách nấu những món ăn thực dưỡng từ ông chủ Vinamit - Ảnh 18.
Cách nấu những món ăn thực dưỡng từ ông chủ Vinamit - Ảnh 19.

Lẩu chao gồm rau, đậu hủ, mướp thanh đạm được dùng vào bữa tối.

Cách nấu những món ăn thực dưỡng từ ông chủ Vinamit - Ảnh 20.

Ông Nguyễn Lâm Viên - Chủ tịch Vinamit dùng bữa và trao đổi về bữa ăn thực dưỡng cùng mọi người.

Theo ông Nguyễn Lâm Viên, cha đẻ của Vinamit: Điểm mấu chốt của lối sống này nằm ở việc duy trì sự cân bằng của trục "não - ruột", nơi hệ tiêu hóa khỏe mạnh đóng vai trò quyết định trạng thái cảm xúc và nguồn năng lượng của toàn bộ cơ thể.

"Lối sống mới là phải kết nối hoàn toàn với thiên nhiên và với môi trường xung quanh thì lúc đó chúng ta mới có trường năng lượng tốt. Tất cả những liệu pháp mà chúng tôi áp dụng đều là kích hoạt những khả năng, những gen tốt trong con người của chúng ta"- ông Viên chia sẻ.



 

Tin liên quan

Bữa ăn thực dưỡng “3 không” vẫn khiến người ăn “wow”

(NLĐO) - Bữa ăn "3 không" - không đường, không gia vị, không dầu mỡ đã rũ bỏ định kiến thực dưỡng là nhạt nhẽo

Đà Lạt lối sống organic hữu cơ Vinamit Lâm Đồng thực dưỡng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo