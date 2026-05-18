CLIP: Khoảnh khắc ấm áp của tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và các bệnh nhi

Ngày 18-5, một đoạn clip ghi lại hình ảnh tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn xuất hiện giản dị tại Khoa Ung bướu huyết học của Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) đã thu hút đông đảo người xem và bình luận.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn không giấu được xúc động khi nhận được lời chúc mừng sinh nhật của các bệnh nhi

Giữa không gian phòng bệnh, các bệnh nhi và thân nhân người bệnh đã cùng nhau đồng thanh hát bài chúc mừng sinh nhật gửi đến ông Johnathan Hạnh Nguyễn.

Trong không khí xúc động ấy, ông dành tặng cái ôm đến những bệnh nhi đồng thời gửi những lời thăm hỏi, động viên đến các em và gia đình.

"Món quà này tuy nhỏ nhưng mà các con phải hứa mau hết bệnh để về nhà với bố mẹ nha" - ông Johnathan Hạnh Nguyễn xúc động chia sẻ.

Nhiều năm qua, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã đồng hành cùng các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2, tiếp thêm động lực cho các bệnh nhi và gia đình trong hành trình điều trị bệnh.

Mới đây, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân đối với đề nghị xét tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" cho ông Nguyễn Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên IPPG (tức ông Johnathan Hạnh Nguyễn), theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.

Theo hồ sơ công bố, ngày 18-4, UBND TPHCM đã trình Thủ tướng xem xét, đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu này cho ông Nguyễn Hạnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG).

Bộ Nội vụ cho biết việc lấy ý kiến là bước bắt buộc trong quy trình xét tặng danh hiệu cấp Nhà nước trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước được đề nghị tham gia góp ý đối với hồ sơ xét tặng.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn sinh năm 1951 tại Khánh Hòa, được biết đến với biệt danh "vua hàng hiệu" khi đưa gần 80 thương hiệu quốc tế vào Việt Nam. Ngoài hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ, hàng không, bất động sản, ông còn tích cực đóng góp cho giáo dục, khởi nghiệp và các hoạt động an sinh xã hội.



