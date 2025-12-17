HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lấy ý kiến việc tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn

Minh Phong

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân về việc tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn.

Bộ Nội vụ cho biết đang lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" cho ông Nguyễn Hạnh (Johnathan Hạnh Nguyễn), Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn IPPG - người có quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Mỹ, hiện cư trú tại phường Sài Gòn, TPHCM.

Lấy ý kiến tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 1.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn

Việc lấy ý kiến được thực hiện căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14-6-2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; đồng thời quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Trước đó, UBND TPHCM đã có Tờ trình số 999/TTr-UBND trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Tờ trình nêu rõ quá trình cống hiến, đóng góp của cá nhân ông trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế-xã hội.

Theo quy định hiện hành, việc phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" đối với cá nhân phải trải qua nhiều bước, trong đó có khâu lấy ý kiến Nhân dân để bảo đảm tính công khai, minh bạch. Các ý kiến đóng góp sẽ được Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương xem xét trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Bộ Nội vụ cho biết ý kiến đóng góp của nhân dân đối với trường hợp đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn được tiếp nhận bằng văn bản gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, địa chỉ số 103 Quán Thánh, Ba Đình, TP Hà Nội, để tổng hợp theo quy định.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn sinh năm 1951 tại Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà), có bằng MBA tại Đại học Seatle, Mỹ và từng là thanh tra tài chính cho Boeing Subcontractor (Mỹ). Ông Johnathan Hạnh Nguyễn từng sống và làm việc nhiều năm ở Philippines.

Vị doanh nhân còn có biệt danh là "vua hàng hiệu" khi đưa gần 80 thương hiệu quốc tế về Việt Nam. Năm 1985, ông mở đường bay thương mại đầu tiên giữa TP HCM và Manila (Philippines), đặt nền móng cho IPPG ra đời.

IPPG là tập đoàn đầu tư đa lĩnh vực như bán lẻ, hàng không, bất động sản. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn lập học bổng, ủng hộ giáo dục - khởi nghiệp, quyên góp hàng chục tỉ đồng cho chương trình an sinh, thiện nguyện trên cả nước.

Tin liên quan

Con ông Johnathan Hạnh Nguyễn tặng "tiệc mừng cưới" tiền tỉ

Con ông Johnathan Hạnh Nguyễn tặng "tiệc mừng cưới" tiền tỉ

(NLĐO) - Phillip Nguyễn và Linh Rin đã quyết định trao tặng phần kinh phí tổ chức tiệc mừng cưới tại TP HCM để cùng đồng hành, chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Công ty của ông Jonathan Hạnh Nguyễn tài trợ 5 triệu USD làm quy hoạch Vân Phong

(NLĐO)- Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng ông Jonathan Hạnh Nguyễn, đại diện Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPPG), đã ký kết Bản ghi nhớ về việc hợp tác, xúc tiến đầu tư phát triến Khu kinh tế Vân Phong vào chiều 9-9.

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn trao tặng 10 máy theo dõi bệnh nhân cho Đà Nẵng

(NLĐO) - Chiều 7-8, Chương trình "Cùng Báo Người Lao Động đẩy lùi dịch Covid-19" đã làm cầu nối cho doanh nghiệp trao tặng 10 máy theo dõi bệnh nhân trị giá 1,4 tỉ đồng cho 2 bệnh viện tại TP Đà Nẵng.

Bộ Nội vụ Johnathan Hạnh Nguyễn Anh hùng lao động phong tặng danh hiệu thi đua khen thưởng
