Doanh nghiệp nơi tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch HĐQT lãi kỷ lục

Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco, mã chứng khoán SAS) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025, với những kết quả nổi bật.

Trong quý IV/2025, công ty thu về hơn 976 tỉ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động bán hàng miễn thuế tại sân bay đóng góp gần 40% vào tổng doanh thu, còn lại chủ yếu từ hoạt động phòng chờ và kinh doanh hàng hóa tại các trung tâm thương mại, chi nhánh.

Công ty do tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch HĐQT lãi gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ gần 700 tỉ đồng quý cuối năm 2025. Cùng với các khoản lợi nhuận khác, công ty lãi trước thuế hơn 432 tỉ đồng, gấp khoảng 3 lần cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2025, Sasco báo lãi trước thuế hơn 843 tỉ đồng, tăng tới 67% so với năm trước. Đây là mức lợi nhuận vượt xa kế hoạch và cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty.

Sasco báo lãi trước thuế năm 2025 hơn 843 tỉ đồng, tăng tới 67% so với năm trước

Trong báo cáo giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng mạnh quý IV/2025, Sasco cho hay tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tăng tới 192% so với cùng kỳ nhờ hoạt động sản xuất - kinh doanh tích cực. Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận khoản bù lợi nhuận của hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế, kiểm soát tốt chi phí góp phần nâng cao hiệu quả.

Công ty cũng thu lợi nhuận từ hoạt động tài chính chủ yếu do cổ tức được chia từ các khoản đầu tư góp vốn bên ngoài tăng so với cùng kỳ.

Các dịch vụ chính của Sasco gồm: dịch vụ phòng chờ thương gia; kinh doanh hàng miễn thuế & thủ công mỹ nghệ, đặc sản địa phương; dịch vụ ẩm thực; vận chuyển; du lịch và nhiều dịch vụ khác..

Trong cơ cấu cổ đông của Sasco, gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn đang nắm khoảng 46,5% vốn, là nhóm cổ đông lớn thứ hai tại Sasco. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) giữ tỉ lệ lớn nhất với 49% tại công ty này.