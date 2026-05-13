CLIP: Một gia đình bị ném bom xăng ở Đồng Nai

Ngày 13-5, lãnh đạo Công an phường Trị An (TP Đồng Nai) xác nhận, đang điều tra làm rõ vụ gia đình chị Tr.Th.Y. (khu phố Vĩnh An 5) trình báo việc bị nhóm thanh niên ném bom xăng cách đây 1 tháng.

Theo Công an phường Trị An, phía công an đã xác định các đối tượng liên quan và mời lên làm việc. Công an xã đang chờ kết quả giám định thiệt hại tài sản để thực hiện các bước tố tụng tiếp theo.

Trong khi đó, chị Y. cho hay, gia đình bị ném bom xăng vào ngày 13-4. Thời điểm này, gia đình có 6 người gồm mẹ già, 2 vợ chồng cùng 3 con đang ngủ bỗng ngoài đường nhóm người ném vật cháy vào sân nhà.

Các đối tượng ném bom xăng

"Vụ ném bom xăng khiến gia đình tôi hoảng sợ tột độ, thiệt hại một xe máy bị cháy, cửa nhà bị vỡ kính. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình tôi đã trình báo công an" - chị Y. nói.

Về nguyên nhân sự việc, đang được công an tiếp tục làm rõ.