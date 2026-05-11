Đã rõ tin đồn về ca sĩ Miu Lê

Kim Ngân - Vệ Loan - Chat GPT. (Theo Vietnamnet) -

(NLĐO) - Thông tin Công an TP Hải Phòng làm việc với ca sĩ Miu Lê liên quan nhóm sử dụng ma túy tại Cát Bà đang gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin ban đầu, trưa 10-5, Công an đặc khu Cát Hải nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một số đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã kiểm tra, phát hiện các đối tượng và mời về trụ sở để xác minh. Trong quá trình làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, trong nhóm đối tượng sử dụng ma túy này, có ca sĩ nổi tiếng, nghệ danh Miu Lê.

Công an đặc khu Cát Hải đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Công an TP Hải Phòng chiều tối 11-5 cho biết ngoài Miu Lê, còn có 5 đối tượng khác có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Vũ Khương An (SN 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TPHCM); Trần Đức Phong (SN 1991, trú tại phường Ngọc Hà, TP Hà Nội); Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú tại đặc khu Cát Hải); Trần Minh Trang (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội); Vũ Tài Nam (SN 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh). 

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh ngày 5-7-1991, quê gốc Thừa Thiên - Huế (cũ). Cô bắt đầu được công chúng biết đến qua các bộ phim dành cho tuổi teen vào cuối những năm 2000.

