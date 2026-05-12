Liên tiếp trẻ bị mẹ ruột và nhân tình bạo hành, vì sao?

Liên tiếp những vụ bạo hành trẻ em xảy ra trong những ngày đầu tháng 5-2026 khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa và phẫn nộ.

Ngày 6-5, một bé gái 4 tuổi tại Hà Nội tử vong sau thời gian bị mẹ ruột cùng nhân tình bạo hành. Trước đó, ngày 2-5, tại xã Hiệp Hoà, TPHCM, một bé trai mới 2 tuổi cũng bị mẹ và người tình của mẹ đánh đập dã man, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng.

Điểm chung đau lòng của cả hai vụ việc là các em đều sống cùng mẹ và nhân tình của mẹ trong những khu nhà trọ chật hẹp. Điều khiến dư luận đau đớn hơn cả là người trực tiếp hành hạ các em không phải người xa lạ, mà chính là mẹ ruột, người đáng lẽ phải bảo vệ con mình bằng mọi giá.

Những vụ việc liên tiếp gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng bạo hành trẻ em trong môi trường sống gần gũi nhất với các em. Đồng thời đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và cơ quan chức năng trong việc phát hiện, ngăn chặn từ sớm những dấu hiệu bất thường để tránh những bi kịch đau lòng tiếp tục xảy ra.