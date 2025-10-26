CLIP: Mưa lớn nước đổ như thác ở Đà Nẵng, thủy điện xả lũ lên tới 4.500 m3/giây

Sáng 26-10, trên các địa bàn miền núi của TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa rất lớn.

Tại xã Trà Tập, ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã cho biết từ đếm 25 tới trưa 26-10, trên địa bàn xã có mưa rất lớn, kéo dài liên tục. Mưa lớn đã gây ra sạt lở tại một số khu vực, một số tuyến đường giao thông bị ách tắc. Do chủ động thực hiện các phương án phòng chống bão số 12 nên chính quyền địa phương đã lên các phương án di dời dân vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Nước lũ đổ về như thác tại thôn 4, xã miền núi Trà Tập (TP Đà Nẵng)

Tại xã Phước Thành, ông Đỗ Hoài Xoan, Chủ tịch UBND xã cũng cho biết mưa lớn kéo dài liên tục từ đêm hôm qua. Đến trưa 26-10, mưa có dấu hiểu giảm hơn nhưng vẫn đang còn rất lớn. Hiện tại, một số khu vực và một số tuyến đường trên địa bàn xã bị sạt lở nặng.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, UBND xã Phước Thành đã chủ động di dời hơn 50 hộ dân ở thôn 10 và thôn 4 (thuộc xã Phước Lộc và xã Phước Thành cũ) đến nơi an toàn.

Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt giao thông

Trong khi đó, trên tuyến Quốc lộ 40D có nhiều khu vực bị sạt lở, đất đá tràn xuống đường. Khu vực cầu tạm đoạn qua địa phận xã Lãnh Ngọc (đoạn ngã ba Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước cũ) đã bị ngập, một số cầu tạm đường vào xã Trà Liên cũng bị ngập do nước lũ tràn về.





Mưa lớn, nước sông Leng (xã Tà Leng) cuồn cuộn chảy

Theo số liệu cập nhật, trong sáng 26-10, lưu lượng nước đổ về các hồ thủy điện lớn ở thượng nguồn Đà Nẵng liên tục tăng. Thủy điện Sông Thanh 2 (huyện Bắc Trà Mỹ cũ) thời điểm cao nhất lên tới hơn 2.900 m3/giây; thủy điện Đak Mi 4 thời điểm cao nhất lên tới hơn 3.200 m3/giây.

Trong sáng 26-10, hàng loạt thủy điện đã thông báo xả lũ điều tiết. Thủy điện Sông Bung 4 bắt đầu vận hành xả lũ từ 14 giờ với lưu lượng từ 50 m3/giây – 700 m3/giây; thủy điện Đăk Mi 4 điều tiết lũ với lưu lượng từ 500 m3/giây - 4.500 m3/giây từ 11 giờ 30 pút; thủy điện A Vương xả với lưu lượng từ 25 đến 600 m3/giây từ 14 giờ chiều 26-10.

Cầu tạm Quốc lộ 40B đoạn ngã ba Tiên Hiệp cũ (xã Lãnh Ngọc) bị ngập

Với việc hàng loạt thủy điện ở phía thượng nguồn xả lũ, nguy cơ các vùng thấp trũng tại TP Đà Nẵng sẽ bị ngập lụt.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 3 giờ qua tại một số nơi ở vùng núi phía tây nam có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 26-10 phổ biến 50-90 mm, riêng Trà My 119.6 mm.

Dự báo trong 3 giờ giờ tới tại vùng núi phía Tây Nam TP Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa 3 giờ tới tại các xã, phường phía phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 100 mm.

Do mưa cường độ lớn xảy ra trong thời đoạn ngắn trên diện rộng nên cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; ngập úng ở các vùng thấp trũng.