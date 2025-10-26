HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng mưa đặc biệt lớn, nhiều nơi sạt lở, thủy điện xả lũ lưu lượng "khủng"

Trần Thường

(NLĐO) – Thủy điện Đăk Mi 4 ở Đà Nẵng thông báo xả nước điều tiết với lưu lượng từ 500 m3/giây đến 2.500 m3/giây.

Ngày 26-10, trên địa bàn TP Đà Nẵng có mưa lớn trên diện rộng.

Mưa lớn tại khu vực xã Nam Trà My - TP Đà Nẵng

Riêng các địa phương miền núi có mưa rất lớn, nhất là khu vực các xã thuộc huyện Nam Trà My và Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam cũ. Theo số liệu cập nhật lúc 8 giờ sáng 26-10, lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Sông Tranh 2 (xã Trà My) lên đến 1.590 m3/giây; lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Đăk Mi 4 (xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng) lên tới 2.383 m3/giây.

Đà Nẵng mưa to, nhiều nơi bị sạt lở, thủy điện xả lũ lưu lượng lớn - Ảnh 1.

Sạt lở ở tuyến đường thuộc xã Trà Tập - TP Đà Nẵng

Đà Nẵng mưa to, nhiều nơi bị sạt lở, thủy điện xả lũ lưu lượng lớn - Ảnh 2.

Sạt lở trên Quốc lộ 40B

Trước tình hình mưa to, nước đổ về hồ lớn, sáng 26-10, Công ty CP Thủy điện Đăk Mi thông báo bắt đầu vận hành hồ chứa thủy điện Đăk Mi 4 từ 6 giờ 15 phút với lưu lượng từ 50 m3/giây đến 1.000 m3/giây. Tuy nhiên, đến 9 giờ sáng cùng ngày, lưu lượng điều tiết qua tràn được thủy điện điều tiết tăng lên, với lưu lượng từ 500 m3/giây đến 2.500 m3/giây.

Đà Nẵng mưa to, nhiều nơi bị sạt lở, thủy điện xả lũ lưu lượng lớn - Ảnh 3.

Đà Nẵng mưa to, nhiều nơi bị sạt lở, thủy điện xả lũ lưu lượng lớn - Ảnh 4.

Đà Nẵng mưa to, nhiều nơi bị sạt lở, thủy điện xả lũ lưu lượng lớn - Ảnh 5.

Nhà dân ở khu vực xã Trà Tập có nguy cơ bị sạt lở

Theo UBND xã Trà Tập, trong sáng 26-10, tình hình mưa đang có chiều hướng lớn dần, một số nơi trên địa bàn đã ghi nhận sạt lở.

Trên tuyến Quốc lộ 40D, đoạn qua khu Thức thác 5 tầng đang bị sạt lở, đất đá tràn xuống đường. Ngoài ra, tuyến đường từ Công an xã Trà Tập hướng đi xã Trà Cang cũ cũng bị sạt lở nặng. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không di chuyển qua khu vực này trước khi lực lượng chức năng bố trí phương tiện đến khơi thông…

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, tổng lượng từ từ 7 giờ ngày 25-10 đến 7 giờ ngày 26-10 phổ biến 30-100 mm, có nơi cao hơn như: Trà My 145.2mm, Tam Trà 144.8mm, Trà Dơn 74mm. Mưa lớn tập trung từ đêm qua đến sáng nay.

Dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tới, các xã, phường tại TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng và vùng núi tây bắc phổ biến 150-350 mm, có nơi trên 450 mm; các phường, xã vùng núi phía nam phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 500 mm.

Tin liên quan

Chủ tịch Đà Nẵng: “Nhà thầu nào cố tình bỏ dở dự án sẽ bị đưa vào danh sách đen”

Chủ tịch Đà Nẵng: “Nhà thầu nào cố tình bỏ dở dự án sẽ bị đưa vào danh sách đen”

(NLĐO) – Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn vừa có những chỉ đạo quyết liệt, nhằm thúc tiến độ các dự án đầu tư công.

Danh sách 5 dự án bất động sản vừa được Đà Nẵng cho phép huy động vốn hàng chục ngàn tỉ đồng

(NLĐO) - Chỉ riêng Dự án làng Vân tại phường Hải Vân do Công ty CP Vinpearl làm chủ đầu tư được huy động số vốn tối đa 16.850 tỉ đồng

Sóng dữ “tấn công” khiến bờ kè, vỉa hè sông Hàn hư hại, Sở Xây dựng Đà Nẵng nói gì?

(NLĐO) - Dự án hơn 12 tỉ đồng cải tạo bờ kè và vỉa hè đường Như Nguyệt đang triển khai dở dang, thì chịu tác động của bão số 12 nên phải tạm dừng.

Đà Nẵng tỉnh Quảng Nam chính quyền địa phương Sở Xây dựng Trà My Phước Sơn Trà Tập
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo