Thời sự Đô thị

Chủ tịch Đà Nẵng: “Nhà thầu nào cố tình bỏ dở dự án sẽ bị đưa vào danh sách đen”

Tin, ảnh: Hải Định

(NLĐO) – Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn vừa có những chỉ đạo quyết liệt, nhằm thúc tiến độ các dự án đầu tư công.

Ngày 25-10, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng thông tin về kết quả cuộc họp giữa Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng với các Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) khu vực trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố.

Chủ tịch Đà Nẵng nhấn mạnh đầu tư công Đà Nẵng cần thúc đẩy tiến độ nhanh chóng - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn chỉ đạo tại cuộc họp (ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng)

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cho biết tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố hiện thấp hơn mức trung bình cả nước. Ông yêu cầu các Ban QLDA và Sở Tài chính khẩn trương xử lý các dự án đủ điều kiện quyết toán, báo cáo cụ thể nguyên nhân vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Không để tình trạng chây ì, làm cầm chừng tại các dự án đầu tư công

Sở Tài chính được giao nghiên cứu điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân cao; rà soát kỹ tổng mức đầu tư, giá trị tạm ứng và giảm thầu để tránh sai lệch tỉ lệ giải ngân. Các Ban QLDA phải nắm chắc tiến độ từng công trình, tổ chức thi công linh hoạt trong mùa mưa.

"Nhà thầu nào không triển khai, chậm tiến độ hoặc cố tình bỏ dở dự án sẽ bị đưa vào "danh sách đen", sẽ không được tham gia các dự án đầu tư công của thành phố trong thời gian đến. Không thể để tình trạng chây ì, làm cầm chừng. Nếu không triển khai thì chấm dứt hợp đồng", Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn nhấn mạnh.

Chủ tịch Đà Nẵng nhấn mạnh đầu tư công Đà Nẵng cần thúc đẩy tiến độ nhanh chóng - Ảnh 2.

Cầu Quảng Đà đã hoàn thành nhưng chưa sử dụng được vì dự án xây dựng đường dẫn lên cầu không biết khi nào mới làm xong

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu lãnh đạo các Ban QLDA phải trực tiếp xuống cơ sở, làm việc cùng chính quyền địa phương, kiểm tra tiến độ và nắm tình hình từng dự án trên tinh thần "Không chờ đợi sắp xếp rồi mới làm. Ai không làm, không chịu trách nhiệm thì sẽ bị xử lý. Làm việc đến cùng, có trách nhiệm với từng dự án".

Về tổ chức bộ máy, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nội vụ sớm hoàn thiện phương án sắp xếp lại các Ban QLDA, làm rõ mô hình quản lý giữa cấp thành phố và khu vực; đồng thời bố trí lại nhân sự có năng lực tại các trung tâm dịch vụ công và Ban QLDA khu vực để bảo đảm tiến độ giải ngân.

Các đơn vị liên quan phải khẩn trương lập danh mục thu hồi đất, chuẩn bị hồ sơ dự án chuyển tiếp trình HĐND; tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công.

Theo báo cáo, hiện Đà Nẵng có 5 Ban Quản lý dự án (BQLDA) trực thuộc UBND thành phố. Khi vận hành chính quyền 2 cấp, thành phố đã sắp xếp lại thành 24 BQL khu vực – đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các BQLDA cấp thành phố.

Từ ngày 1-7-2025, 7 BQL khu vực thuộc 3 BQLDA chuyên ngành của Đà Nẵng cơ bản vận hành ổn định, chưa phát sinh vướng mắc lớn. Trong khi đó, 17 BQL khu vực thuộc BQLDA Quảng Nam dù đã kiện toàn tổ chức nhưng giai đoạn đầu (1-7 đến 4-8-2025) vẫn gặp một số khó khăn.

Công tác giải ngân vốn năm 2025 được triển khai quyết liệt dù chịu ảnh hưởng giai đoạn chuyển giao. Tiến độ giải ngân của các BQL khu vực thuộc Đà Nẵng đạt trung bình trên 50%, trong khi các đơn vị thuộc Quảng Nam cũ vẫn gặp nhiều trở ngại.


