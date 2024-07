CLIP: Nhiều địa phương ở miền Tây ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở

TP Cần Thơ: Ngày 1-7, tại Công viên sông Hậu (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều), UBND TP Cần Thơ tổ chức lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.

TP Cần Thơ là một trong 12 địa phương trên cả nước được lựa chọn làm điểm tổ chức lễ ra mắt lực lượng này.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, trao giấy khen và tặng quà cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, trao giấy khen và tặng quà cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Dự buổi lễ có Trung tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Về phía lãnh đạo TP Cần Thơ có ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành uỷ; ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng 728 cá nhân nòng cốt đại diện cho trên 3.000 thành viên của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn TP Cần Thơ.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là lực lượng được hình thành từ việc kiện toàn 3 lực lượng sẵn có, bao gồm: công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng.

Mặc dù được thành lập, ra đời ở những thời điểm khác nhau và được bố trí khác nhau, nhưng 3 lực lượng này đều tham gia các hoạt động bảo đảm ANTT ở cơ sở. Trong những năm qua, lực lượng trên có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

"Việc kiện toàn 3 lực lượng trên thành một lực lượng thống nhất, tinh gọn đầu mối, góp phần quan trọng trong xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở do Đảng ủy lãnh đạo, UBND cấp xã quản lý, lực lượng công an cấp xã thực hiện" - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, trao giấy khen và tặng quà cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Trung tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, tặng quà lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn TP Cần Thơ

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn TP Cần Thơ biểu diễn thực binh

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tin tưởng rằng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được kiện sẽ trở thành cánh tay "nối dài" của lực lượng công an cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ bình yên và hạnh phúc cho nhân dân trên địa bàn thành phố.

Cà Mau: Cùng ngày, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở.



Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận trung ương, cho biết đây là sự kiện đánh dấu sự ra đời của lực lượng mới do chính quyền địa phương thành lập nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn.

"Tổ chức lễ ra mắt chỉ là bước đầu trong quá trình xây dựng, củng cố tổ chức hoạt động của các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở. Tôi đề nghị Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Cà Mau cần tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan quán triệt đến cán bộ, nhân dân… để mọi người nhận thức đầy đủ và sâu sắc về vị trí cũng như tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở; quan tâm chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở"- ông Quang lưu ý.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho hay địa phương sẽ nghiêm túc tiếp thu và thực hiện những chỉ đạo của trung ương.

"Sau lễ ra mắt, Cà Mau sẽ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho thành viên tổ bảo vệ ANTT để nâng cao thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ… Chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng tham gia bảo vệ ANTT thực thi nhiệm vụ" – Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khẳng định.

Dưới đây là những hình ảnh lại lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở ở Cà Mau:

Khối diễu hành đón chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khối huy hiệu lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở diễu hành

Khối lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở ở các huyện và TP Cà Mau tham gia diễu hành

Khối xe lực lượng đảm bảo an ninh cơ sở sở tham gia diễu hành tại lễ ra mắt

Ông Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận trung ương, lưu ý nhiều vấn đề cho Cà Mau sau lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở

Ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết sẽ tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của trung ương

Một trong những nghi thức tại lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao cờ lưu niệm cho các lực lượng tại lễ ra mắt

Các tình huống giả định trấn áp tội phạm để đảm bảo ANTT tại cơ sở

Hàng ngàn người dân đã có mặt từ rất sớm để chờ theo dõi lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở

Long An: Ngày 1-7, tỉnh Long An đồng loạt tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại 15 huyện, thị xã, thành phố. Huyện Bến Lức là đơn vị được UBND tỉnh chọn làm điểm tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ghi nhận và biểu dương sự cống hiến, tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách, đội trưởng, đội phó đội dân phòng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và tin tưởng sau khi được kiện toàn thống nhất thành lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, lực lượng này sẽ tiếp tục cố gắng, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, năng lực, sở trường, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ANTT tại địa bàn cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An tặng quà cho lực lượng mới thành lập

Để lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sớm được củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả, thật sự trở thành "cánh tay nối dài" của lực lượng công an, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Bến Lức và các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư, mua sắm, trang bị trang phục, các điều kiện đảm bảo hoạt động, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở theo quy định.

Công an tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; chỉ đạo lực lượng công an cơ sở chủ động hướng dẫn các nhiệm vụ phù hợp, sát thực tiễn địa bàn cho thành viên các tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở, bảo đảm đúng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng này.

Trong lực lượng có nhiều người là nữ

Từng thành viên tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở, nhất là những người được tuyển chọn mới phải luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực cống hiến, khắc phục khó khăn; không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật, năng lực chuyên môn, xây dựng đoàn kết nội bộ và tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sóc Trăng: Cùng ngày, tại huyện Kế Sách, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở. Đến dự buổi lễ có ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phải nhận thức đúng đắn về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn (thứ 6 từ trái sang) trao quà cho lực lượng mới thành lập. Ảnh: Báo Sóc Trăng

Hỗ trợ công an cấp xã tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự và xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự cơ sở.

Hỗ trợ tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông và các nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự khác được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu (thứ 6 từ trái sang) trao quà cho lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở. Ảnh: Báo Sóc Trăng

Ông Trần Văn Lâu còn chỉ đạo cấp ủy, chính quyền bố trí kinh phí, đảm bảo các điều kiện, địa điểm làm việc, chế độ chính sách cho lực lượng mới này nhằm đáp ứng yêu cầu công tác. Đồng thời, chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, hiểu biết chính trị, pháp luật, nghiệp vụ để lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và quần chúng nhân dân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm.