Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở tại TP HCM

Ngày 1-7, Công an TP HCM tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Sự kiện được tổ chức tại trước cổng chính Chợ Bến Thành, đường Lê Lợi (phường Bến Thành, quận 1 (TP HCM).

Tham dự Lễ ra mắt có Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi; Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Ngọc Hải; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM; cùng đại diện Bộ Công an, lãnh đạo UBND TP HCM, công an các tỉnh, thành phố...

Chủ tịch nước Tô Lâm động viên lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Tại Lễ ra mắt, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh TP HCM khẩn trương, tích cực để buổi Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được diễn ra long trọng, chu đáo.

Chủ tịch nước chúc mừng và gửi lời chào đến đại biểu, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của TP HCM, đặc biệt là 1.000 thành viên tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có mặt trong lễ ra mắt.

Chủ tịch nước chúc các thành viên tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng với lực lượng Công an, Quân đội và các lực lượng khác tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng TP HCM an toàn, văn minh, hiện đại, nghĩa tình vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi thăm hỏi lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Theo Chủ tịch nước, TP HCM có 21 quận, huyện và TP Thủ Đức với 4. 861 khu phố, ấp. Thành phố đã thành lập 4.861 Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự với 15.031 thành viên tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đây sẽ là lực lượng quần chúng đắc lực, tinh nhuệ là cánh tay nối dài của lực lượng công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Lực lượng này sẽ giải quyết kịp thời, nhanh chóng các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, không để mẫu thuẫn nhỏ tạo thành vụ việc lớn, phát sinh tội phạm và tạo thành các điểm nóng.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Dương Ngọc Hải thăm hỏi, động viên lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp thống nhất nhận thức, xác định vị trí, tầm quan trọng của Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để chỉ đạo lực lượng Công an với vai trò nòng cốt phối hợp các ngành, đoàn thể tham mưu triển khai một cách đầy đủ, thống nhất.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM, phát biểu tại Lễ ra mắt

Chủ tịch nước cũng yêu cầu lực lượng công an các cấp thực hiện tốt công tác nắm, đánh giá dự báo tình hình, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ giải pháp, nhất là việc phân công, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở phù hợp với từng địa bàn.

Trung tướng Lê Hồng Nam cho biết thời gian tới, các cấp chú trọng xây dựng, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, các điển hình trong quá trình triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở ở các địa phương trên địa bàn TP HCM.

"Đồng thời, Công an TP HCM sẽ kịp thời động viên, khen thưởng, biểu dương các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương" - Giám đốc Công an TP HCM nói.

Tại Lễ ra mắt, ông Lý Nhơn Thành (thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự của phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) khẳng định nỗ lực hết mình, đoàn kết, tận tâm trong công việc; phát huy truyền thống hào hùng của lực lượng quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.