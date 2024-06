TP HCM: Sẵn sàng ra mắt lực lượng mới

Bên cạnh đó, Công an TP HCM cũng ban hành kế hoạch về việc tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, trong đó phân công nhiệm vụ và đề ra tiến độ hoàn thành cho từng nhiệm vụ cụ thể. Lễ ra mắt sẽ tổ chức sáng 1-7 tại khu vực phía trước chợ Bến Thành, quận 1. Tham dự có các đại biểu trung ương, TP HCM và 1.000 đại biểu là lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Trong đó, huy động quận 1: 200 người, quận 12: 200 người, quận Gò Vấp: 300 người, TP Thủ Đức: 300 người.



Trước đó, đoàn kiểm tra của Bộ Công an do Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, làm trưởng đoàn đã làm việc tại Công an TP HCM về tiến độ chuẩn bị tổ chức lễ ra mắt. Sau khi kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Cao Đăng Hưng đánh giá cao công tác chuẩn bị của Công an TP HCM. Ông đề nghị ban tổ chức xem xét diễn tiến các tình huống thực tế để làm nổi bật vai trò của lực lượng này cũng như sự chỉ đạo, chỉ huy của lãnh đạo UBND cấp phường.

Trung tá Võ Thế Cảnh, Phó trưởng Công an phường Đông Hưng Thuận (quận 12), cho biết trên địa bàn phường có 23 khu phố. Mỗi khu phố được tuyển 3 người tham gia vào tổ bảo vệ ANTT cơ sở, riêng khu phố có chung cư đông dân sinh sống như khu chung cư Thái An thì có 4 người. Tổng cộng phường có 71 người.

"Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT sẽ hỗ trợ đắc lực cho địa phương trong việc gìn giữ ANTT ở cơ sở, hỗ trợ trong các vấn đề phát sinh ở địa bàn dân cư. Công an cơ sở sẽ tiếp tục hướng dẫn, bồi dưỡng về những thông tin pháp luật mới cũng như về nghiệp vụ để lực lượng này phát huy tối đa tinh thần, khả năng cống hiến" - trung tá Võ Thế Cảnh nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 22-6, HĐND TP HCM đã biểu quyết thông qua nghị quyết ban hành đề án xây dựng, bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn. Nghị quyết này quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn TP HCM.

UBND TP HCM cho biết năm 2023, thành phố có khoảng 9,6 triệu người cư trú tại 312 phường, xã và hiện nay có 4.861 khu phố, ấp. UBND TP HCM đề xuất mỗi khu phố, ấp sẽ thành lập một tổ bảo vệ ANTT. Trung bình, một thành viên tổ bảo vệ sẽ phụ trách khoảng 900 nhân khẩu.

Những khu phố, ấp có từ 2.700 nhân khẩu sẽ được bố trí 3 thành viên bảo vệ ANTT. Theo đó, TP HCM sẽ thành lập 4.861 tổ bảo vệ với tối đa 15.031 thành viên. Về mức bồi dưỡng đối với tổ bảo vệ tại TP HCM, mỗi tháng tổ trưởng được hưởng trợ cấp 6,5 triệu đồng; tổ phó 6,3 triệu đồng và tổ viên 6 triệu đồng. Người tham gia công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở được hỗ trợ 100% số tiền phải đóng BHXH tự nguyện trên mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng; hỗ trợ 100% tiền đóng BHYT hằng năm. Khi làm nhiệm vụ vào ngày nghỉ, ngày lễ được bồi dưỡng 600.000 đồng/người/ngày. Ngoài ra, UBND TP HCM cũng đề xuất bồi dưỡng làm đêm 60.000 đồng/người từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Người tham gia lực lượng bảo vệ ANTT tử vong khi làm nhiệm vụ nhưng chưa tham gia bảo hiểm thì người thân sẽ được trợ cấp một lần là 18 triệu đồng.

Theo nghị quyết được HĐND TP HCM thông qua, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được mua sắm, sửa chữa phương tiện, thiết bị; công tác tập huấn, diễn tập, hội thi do địa phương tổ chức theo các quy định hiện hành. Khi được điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ ngoài địa bàn phụ trách thì được cơ quan điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phương tiện đi lại, hỗ trợ ăn, nghỉ theo quy định hiện hành.