CLIP: Sạt lở ven sông Măng Thít ở Vĩnh Long, nhiều người lo sợ

Ngày 7-6, tại tỉnh Vĩnh Long, chính quyền địa phương xã Tân An Luông (huyện Vũng Liêm) và xã Tân Long Hội (huyện Mang Thít) đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp cùng lực lượng công an, quân sự đến hiện trường hỗ trợ người dân di dời tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm, lắp đặt cảnh báo cho người tham gia giao thông; đồng thời bố trí lực lượng túc trực hướng dẫn người dân không đi vào khu vực sạt lở, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng cùng ngày, tại ấp Gò Ân, xã Tân An Luông đã xảy ra sạt lở đất bờ ven sông Măng Thít, với chiều dài bị sạt lở khoảng 60 m và rộng khoảng 6 m hướng vào bên trong đất liền.

Theo quan sát, khu vực trên có khả năng tiếp tục bị sạt lở thêm nên các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng công an, quân sự địa phương tổ chức di dời người cùng tài sản đến khu vực an toàn.

Nhiều tài sản bị ngã xuống sông

Lực lượng công an, quân sự địa phương hỗ trợ người dân di dời tài sản

Cụ thể, khu vực ấp Gò Ân và ấp 4, xã Tân An Luông đã có 6 hộ dân và 1 trại cưa đang bị ảnh hưởng. Do sạt lở xảy ra vào ban đêm nên người dân nơi đây không chủ động di dời kịp tài sản, vì vậy đã có một số tài sản bị chìm xuống sông.



Vào ngày 6-6, trên địa bàn xã Tân Long Hội cũng đã xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 38 m, rộng 6 mét, sâu 3 m. Sạt lở đã làm ảnh hưởng 2 nhà dân và tuyến đường nông thôn dài trên 10 m.