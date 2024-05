Theo đó, 3 nạn nhân tử vong gồm: Đinh Sơn (nơi đăng ký thường trú xã Kông Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai); Đinh Hlum (xã Kông Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai); Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 2007, ngụ xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Hiện trường vụ sạt lở

4 nạn nhân được lực lượng chức năng phối hợp với đơn vị thi công đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, gồm: Hoàng Đình Thủy (SN 1991, ngụ xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An); Đồng Anh Ngọc (SN 1969, ngụ xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Đình Thành (SN 1997, Kong Prong, tỉnh Gia Lai); Hoàng Đức Thắng (SN 1983, ngụ xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Ngoài ra, 11 công nhân còn lại đang được theo dõi, chăm sóc sức khỏe.

Được biết, công trình nhóm công nhân trên đang xây dựng thuộc Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, đoạn qua tổ dân phố Lê Lợi, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào chiều 6-5, trên địa bàn phường Kỳ Liên xảy ra mưa lớn, nhóm 18 công nhân vào lán trại để trú mưa thì xảy ra sạt lở, khiến nhiều người thương vong.

Thời điểm trên, lán trại bị dòng nước và đất đá đẩy xuống vực sâu cách vị trí ban đầu khoảng 10m.

Vụ sạt lở khiến 3 công nhân tử vong; 4 người được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi các nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực sạt lở.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ sạt lở khiến 3 công nhân thi công đường dây 500Kv tử vong là do việc dựng lán tạm cạnh suối để tránh thời tiết nắng nóng. Khi mưa đổ xuống, các nạn nhân không kịp trở tay.