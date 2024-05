Liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 7 người thương vong khi thi công trụ móng số 28 của dự án Đường dây 500 KV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, theo danh sách 18 công nhân của nhà thầu phụ do UBND thị xã Kỳ Anh cung cấp, có 2 người sinh năm 2007, tức là mới 17 tuổi. Đó là nạn nhân đã tử vong Nguyễn Ngọc H. (ngụ xóm 9, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) và Đinh N. (ở Cholong, Kongchro, Gia lai)- người may mắn thoát nạn.

Địa điểm nơi xảy ra vụ sạt lở

Theo tìm hiểu, dự án Đường dây 500 KV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu là BQL có nhiều đơn vị thi công. Tại nơi xảy ra sự cố, Công ty TNHH MTV xây lắp điện 4 là đơn vị thầu chính, Công ty Hồng Loan (đóng trên địa bàn thị xã Kỳ Anh) là thầu phụ.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Tiến Hồng, Quản lý Công ty Hồng Loan cho biết, Công ty nhận thầu lại của đơn vị thi công sau đó thuê đội nhận công ở ngoài làm nên không nắm được cụ thể các công nhân ở đâu và bao nhiêu tuổi.

"Do thuê thầu công nên cũng không biết là có người mới 17 tuổi, sự cố xảy ra là điều rất đáng tiếc", ông Hồng nói.

Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân đi cấp cứu

Cũng theo ông Hồng, sau khi sự cố xảy ra, phía Công ty đã thuê xe đưa các nạn nhân bị tử vong về quê lo mai táng và hỗ trợ mỗi cho gia đình 3 nạn nhân tử vong hơn 100 triệu đồng. Còn 4 người bị thương, Công ty hỗ trợ các chi phí khám chữa bệnh, ăn ở, sinh hoạt...

"Hiện tại có nạn nhân đã gần bình phục, mai có thể ra viện, phía công ty sẽ hỗ trợ họ hết mức có thể", ông Hồng cho biết.

Lán tạm nơi các công nhân trú mưa bị vùi lấp

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào chiều 6-5, trên địa bàn phường Kỳ Liên xảy ra mưa lớn, nhóm 18 công nhân vào lán trại để trú mưa thì xảy ra sạt lở, khiến nhiều người thương vong.

Thời điểm trên, lán trại bị dòng nước và đất đá đẩy xuống vực sâu cách vị trí ban đầu khoảng 10m.

Khung cảnh tan hoang sau vụ sạt lở

Vụ sạt lở khiến 3 công nhân tử vong; 4 người được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, tỉnh Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh huy động khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ quân đội, biên phòng, công an… tổ chức ứng cứu các nạn nhân.

Một chiếc nón của công nhân sót lại sau vụ sạt lở

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng chỉ đạo cơ quan chức năng đình chỉ thi công móng trụ số 28 của dự án ở phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh để điều tra vụ việc cũng tiến hành thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân.