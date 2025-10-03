Clip: Tài xế dừng xe lề đường bị trộm cuỗm ngay điện thoại

Theo hình ảnh được camera an ninh nhà dân ghi lại, gần 2 giờ sáng 3-10, người đàn ông lái ô tô trên tuyến ĐT.743, theo hướng từ phường Dĩ An đi phường Tân Khánh. Khi tới đoạn trước số nhà 48/3, khu phố 2, phường An Phú (TPHCM), tài xế tấp vào lề đường và dừng lại.

Chỉ khoảng vài giây khi ô tô dừng, có hai người đàn ông đi hai xe máy tiếp cận chiếc ô tô. Một tên cho xe di chuyển cách đó khoảng vài chục mét, tên còn lại di chuyển gần ô tô .

Đối tượng nhìn vào bên trong ô tô, nhưng không thấy tài xế có phản ứng, liền mở cửa xe lấy đi chiếc điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát cùng tên còn lại theo hướng ngược chiều về ngã tư 550.

Hai đối tượng tiếp cận ô tô

Tài xế chạy bộ theo đối tượng và tri hô bị cướp

Ngay sau khi đối tượng lấy tài sản bỏ chạy, tài xế phát hiện, mở cửa chạy bộ theo và hô hoán trong vô vọng. Nạn nhân sau đó trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng địa phương.

Công an phường An Phú đang xác minh vụ việc.