VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
AI 365
image

ChatGPT lý giải về tên bão Bualoi - món chè ngọt ngào của Thái Lan hóa siêu bão dữ dội

Thanh Long - ChatGPT -

28/09/2025 16:15

(NLĐO) - Theo chatGPT, nhắc đến cái tên Bualoi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến món chè truyền thống của Thái Lan.

Video liên quan

VIDEO: Bão số 10 Bualoi diễn biến phức tạp, nhiều nơi hứng mưa to, sóng lớn

Video 28/09/2025
Người dân đặc khu Cồn Cỏ tay xách, nách mang xuống hầm tránh bão số 10 Bualoi

Người dân đặc khu Cồn Cỏ tay xách, nách mang xuống hầm tránh bão số 10 Bualoi

Xã hội 28/09/2025

Xót xa rạp cưới ở Đà Nẵng bị gió quật te tua trong bão số 10 Bualoi

Thời sự 28/09/2025
VIDEO: Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát, bầu trời tối đen, biển động dữ dội

VIDEO: Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát, bầu trời tối đen, biển động dữ dội

Xã hội 28/09/2025

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo