CLIP: Tiếng gào thét kinh dị phát ra từ vết đen Mặt Trời

Anh Thư -

(NLĐO) - Trong một đoạn clip vừa được công bố, một vùng của Mặt Trời bỗng rực lửa kèm theo âm thanh giống như tiếng gào thét chói tai.

Cổ văn Nhật Bản 800 năm hé lộ hiện tượng vũ trụ nguy hiểm

Quái vật 201 triệu tuổi "trỗi dậy" từ mỏ đá ở Mỹ

Một "lỗ thủng" khổng lồ vừa xuất hiện trên Mặt Trăng

Theo Science Alert, một nhà thiên văn học nghiệp dư được biết đến với biệt danh DudeLovesSpace đã ghi lại được một đoạn video về vùng vết đen Mặt Trời đang hoạt động AR4392 đúng vào thời điểm nó bùng phát bức xạ.

Sự kiện này xảy ra vào tháng 3-2026, được ghi nhận rõ ràng bởi các thiết bị vô tuyến đặt trên mặt đất. Dữ liệu này đã được DudeLovesSpace chuyển đổi thành âm thanh, đem đến trải nghiệm nghe nhìn độc đáo về một vụ bùng phát từ vết đen Mặt Trời.

Tiếng gào thét kinh dị từ vết đen Mặt Trời - Clip: DudeLovesSpace

Vết đen Mặt Trời là những khu vực có nhiệt độ thấp và từ trường cực mạnh trên bề mặt ngôi sao mẹ của Trái Đất, xuất hiện dưới dạng các đốm tối.

Chúng được tạo ra bởi hoạt động từ trường sâu bên trong Mặt Trời, nên trở thành một chỉ số tốt để theo dõi chu kỳ hoạt động của Mặt Trời.

Chu kỳ cực đại của Mặt Trời có rất nhiều vết đen, trong khi chu kỳ cực tiểu của Mặt Trời có rất ít vết. Mặt Trời vừa trải qua điểm cực đại của chu kỳ và trở nên yên tĩnh hơn trong những tháng gần đây, nhưng các vết đen thi thoảng vẫn xuất hiện, mà AR4392 là một ví dụ.

CLIP: Tiếng gào thét kinh dị phát ra từ vết đen Mặt Trời - Ảnh 1.

Một vết đen Mặt Trời - Ảnh: NASA

Chúng là nơi khởi phát của các hiện tượng giải phóng năng lượng khổng lồ, như các vụ bùng phát "pháo sáng" và các vụ phóng khối lượng đăng quang (phun trào khối lượng vành nhật hoa - CME) gây bão địa từ.

Vụ bùng phát mà DudeLovesSpace ghi lại là một vụ bùng phát mạnh với cấp độ M2.7, diễn ra trong vòng 16 phút vào ngày 18-3. Trong đoạn clip được phát hành, nhà thiên văn này đã tăng tốc video để mọi người có thể quan sát nhanh diễn biến.

Âm thanh được chuyển đổi cũng đã được giữ ở mức vừa phải với tai người nghe. Trên thực tế, nếu bạn có thể nghe thấy nó trong môi trường gần như chân không của vũ trụ, đó có thể lã chuỗi tiếng gầm khủng khiếp với cường độ khoảng 100 decibel .


