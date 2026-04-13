Khoa học

Lộ diện "kẻ bắt cóc mặt trăng" ngay trong hệ Mặt Trời

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà khoa học vừa tìm ra đáp án cho "nghịch lý mặt trăng" từng khiến giới thiên văn học đau đầu nhiều năm.

Trong hệ Mặt Trời, có 2 hành tinh sở hữu số mặt trăng nhiều khủng khiếp là Sao Mộc và Sao Thổ.

Nhưng có một nghịch lý: Sao Thổ có hơn 280 mặt trăng, nhưng chỉ có mỗi Titan đủ kích cỡ để được xếp vào loại "mặt trăng khổng lồ", còn Sao Mộc có tới 4 mặt trăng khổng lồ - Ganymede, Europa, Io, Callisto - trong tổng số hơn 100 mặt trăng.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Astronomy đã vén màn bí ẩn.

Sao Mộc và Sao Thổ đều có nhiều mặt trăng, nhưng tỉ lệ sở hữu các mặt trăng khổng lồ rất khác biệt - Ảnh đồ họa: ĐẠI HỌC KYOTO

Tiến sĩ Yuri Fujii từ Đại học Kyoto và Đại học Nagoya (Nhật Bản), tác giả chính, cho biết: “Các lý thuyết về sự hình thành vệ tinh đã đưa ra một số khả năng, nhưng các nghiên cứu gần đây về từ trường sao đã gợi ý về sự cần thiết phải xem xét lại các lý thuyết này”

Có một cuộc tranh luận kéo dài xoay quanh sự bồi tụ liên quan đến từ trường và sự hình thành vệ tinh: Liệu một ranh giới nào đó có thể nào được hình thành trong đĩa vật chất bao quanh Sao Mộc thuở sơ khai hay không.

Chính từ chiếc đĩa này, hơn 100 mặt trăng - và có thể là thêm nhiều mặt trăng chưa từng được quan sát - đã ra đời.

Để hiểu rõ sự tiến hóa nhiệt và sự biến đổi từ trường của Sao Mộc và Sao Thổ theo thời gian, các nhà nghiên cứu đã thực hiện các mô phỏng số về cấu trúc bên trong khi chúng còn "trẻ" cũng như các đĩa bồi tụ từng bao quanh chúng, từ đó suy ra cách mà các vệ tinh hình thành và chuyển dịch quỹ đạo.

Kết quả cho thấy sự khác biệt giữa các hệ vệ tinh lớn xung quanh Sao Mộc và Sao Thổ có thể được giải thích bằng cấu trúc đĩa khác nhau của chúng, bắt nguồn từ cường độ từ trường.

Cụ thể, từ trường mạnh của Sao Mộc đã gây ra sự hình thành một khoang từ quyển trong đĩa bồi tụ, điều có thể đã giúp các mặt trăng khổng lồ được giữ ổn định, không bị cuốn vào bên trong.

Ngược lại, từ trường của Sao Thổ non trẻ quá yếu để tạo ra "vùng an toàn" đó. Vì vậy, chính hành tinh này đã tự "bắt cóc" các mặt trăng khổng lồ ở gần mình, kéo chúng lại gần và xé nát chúng bởi lực thủy triều.

Chỉ có một mình Titan tồn tại được do quay quanh hành tinh mẹ với một quỹ đạo đủ rộng.

Theo các tác giả, phát hiện mới này có thể giúp định hình các cuộc tìm kiếm các mặt trăng lớn ngoài hệ Mặt Trời trong tương lai: Chúng sẽ nằm ở vị trí rất xa các hành tinh mẹ giống Sao Thổ.

Tin liên quan

100.000 vật thể lạ hiện giữa trời hơn 70 năm trước "lộ mặt"

100.000 vật thể lạ hiện giữa trời hơn 70 năm trước "lộ mặt"

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu Thụy Điển và Mỹ có thể đã khám phá ra chân tướng các vật thể lạ từng lóe sáng trên bầu trời từ năm 1949 đến năm 1957.

Ba vật thể hơn 12 tỉ năm tuổi hiện hình giữa trời

(NLĐO) - "Chiến binh" khai phá không gian sâu James Webb đã tìm thấy 3 vật thể vô cùng đặc biệt, có biệt danh là Stingray.

"Tổ tiên vĩ đại" của chúng ta được hé lộ ở vịnh Cá Mập

(NLĐO) - Các nhà khoa học Úc đã tìm ra hậu duệ trực tiếp của sinh vật được gọi là "tổ tiên vĩ đại".

