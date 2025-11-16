CLIP: Tôm sú dài hơn 20 cm tại "Ngày hội Cua Cà Mau"

Ngày 16-11, ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, cho biết đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho lễ khai mạc "Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025" vào 20 giờ tối nay tại quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên.

"Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025" sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 22-11 với nhiều hoạt động, trò chơi dân gian hấp dẫn… Nơi đây thu hút hơn 300 gian hàng trưng bày, triển lãm thương mại ngành hàng cua, sản phẩm OCOP của nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, hiện có rất đông người dân và du khách tập trung về quảng trường Phan Ngọc Hiển để chờ theo dõi sự kiện quan trọng của tỉnh Cà Mau.

Tại đây, nhiều người đã không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến những con tôm sú mẹ có trọng lượng 3 con/kg; tôm thẻ mẹ với trọng lượng 15 con/kg…

Ông Dương Văn Hùng cho hay những con tôm sú mẹ có trọng lượng "khủng" trên được bắt ở biển với giá bán trên thị trường là hơn 6 triệu đồng/con. "Mỗi một lần sinh sản, tôm sú mẹ sẽ đẻ được hơn 600.000 tôm giống. Cơ sở của tôi chỉ cho tôm mẹ sinh sản 3 lần rồi thả về biển" – ông Hùng nói.

Du khách Nguyễn Hoài Bảo (45 tuổi, ngụ TPHCM) chia sẻ: "Lần đầu tôi được tận mắt chứng kiến con tôm sú có trọng lượng "khủng" và chiều dài hơn 20 cm. Các cơ sở kinh doanh tôm giống cho tôm sú mẹ sinh sản 3 lần rồi thả về biển không chỉ đảm bảo chất lượng nguồn giống mà còn thể hiện sự nhân văn".

Cà Mau được xem là thủ phủ tôm, cua của cả nước với diện tích nuôi hơn 416.000 ha. "Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025" là dịp để tỉnh quảng bá thế mạnh về kinh tế, văn hóa, du lịch; thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào Cà Mau.

Dưới đây là những hình ảnh tại nơi sẽ diễn ra "Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025" và mô hình con tôm sú mẹ khổng lồ được trưng bày:

Quảng trường Phan Ngọc Hiển, nơi diễn ra lễ khai mạc "Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025"

Hàng trăm gian hàng trưng bày bên trong khuôn viên quảng trường Phan Ngọc Hiển

Nơi diễn ra trò chơi mò cua nhanh nhất vào tối 16-11, người lao động đang hoàn tất những công đoạn cuối

Những con tôm sú và tôm thẻ có trọng lượng lớn được trưng bày bên trong quảng trường Phan Ngọc Hiển

Du khách chụp hình bên những con tôm sú mẹ có trọng lượng lớn



