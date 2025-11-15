HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thông tin mới quan trọng về tìm "vua cua" Cà Mau

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – "Vua cua" đoạt giải cuộc thi Xác lập kỷ lục về cua Cà Mau sẽ được đề nghị xác lập kỷ lục Việt Nam

Ngày 15-11, ông Quách Văn Ấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, cho biết thời gian tiếp nhận cua người dân dự thi Xác lập kỷ lục về cua Cà Mau được kéo dài đến 15 giờ ngày 22-11.

Thông tin mới quan trọng về tìm "vua cua" Cà Mau - Ảnh 1.

"Vua cua" Cà Mau năm 2022 có trọng lượng 1,452kg

"Thời gian tiếp nhận cua dự thi kéo dài thêm 4 ngày so với trước đó. Hiện, đã có 4 đơn vị đăng ký dự thi nhưng người dân mong muốn được bảo mật thông tin về trọng lượng cua biển. Cuộc thi Xác lập kỷ lục về cua Cà Mau là một trong những hoạt động của Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025 diễn ra từ ngày 16 đến 22-11 " – ông Ấn thông tin thêm.

Cua biển dự thi phải có nguồn gốc từ Cà Mau, trọng lượng từ 1,452 kg trở lên, đầy đủ các bộ phận…

Tiêu chí chính để xác lập kỷ lục cua Cà Mau là dựa trên trọng lượng. Trường hợp 2 con có trọng lượng bằng nhau, ban tổ chức sẽ xét tiêu chí phụ là đo kích thước mai cua. "Vua cua" Cà Mau đoạt giải tại cuộc thi sẽ được đề nghị xác lập kỷ lục Việt Nam.

Giải thưởng cuộc thi Xác lập kỷ lục về cua Cà Mau được trao vào tối 22-11. Cơ cấu giải thưởng gồm: giải nhất 15 triệu đồng, giải nhì 10 triệu đồng và giải ba 5 triệu đồng.

Cà Mau có diện tích nuôi cua biển hơn 250.000 ha với sản lượng trên 25.000 tấn/năm và được xem là một trong những ngành hàng chủ lực của địa phương. Năm 2022, Cà Mau đã tổ chức cuộc thi "cua Cà Mau lớn nhất" trong khuôn khổ "Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ I". Sau đó, ban tổ chức đã trao giải nhất trị giá 15 triệu đồng cho người sở hữu con cua lớn nhất Cà Mau với trọng lượng 1,452 kg.


kỷ lục Việt Nam Cà Mau cua biển Cà Mau Vua Cua
