Háo hức "Xin chào Cà Mau" tại TP HCM

Tại cuộc họp báo thường kỳ thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP HCM, đoàn công tác của UBND tỉnh Cà Mau đã tham dự và thông tin về các hoạt động sắp diễn ra tại TP HCM và tỉnh Cà Mau.

Xúc tiến đầu tư cho cực Nam Tổ Quốc

Thứ nhất là sự kiện "Xin chào Cà Mau" do UBND tỉnh Cà Mau phối hợp UBND TP HCM phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 18-11 đến 22-11.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Cà Mau thông tin tại buổi họp báo.

Sự kiện với 3 hoạt động chính: hội nghị kết nối hợp tác đầu tư cho doanh nghiệp TP HCM vào tỉnh Cà Mau tại Khách sạn Rex Sài Gòn; Lễ hội Ẩm thực – Ngày hội Cua Cà Mau năm 2025 tại Nhà Văn hóa Thanh niên; Truyền thông và quảng bá sự kiện.

Trong đó, Hội nghị kết nối hợp tác đầu tư cho doanh nghiệp TP HCM vào tỉnh Cà Mau với chủ đề: Cà Mau "Khơi dậy tiềm năng, kiến tạo tương lai".

Ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau thông tin về các hoạt động nổi bật của 2 sự kiện diễn ra tại TP HCM và Cà Mau.

Hội nghị giới thiệu tiềm năng, chính sách ưu đãi đầu tư, dự án và lĩnh vực trọng điểm ưu tiên mời gọi đầu tư; quảng bá và xúc tiến thương mại hàng hóa sản phẩm chủ lực của tỉnh; hợp tác phát triển du lịch.

Thảo luận chính sách, quy hoạch phát triển tỉnh Cà Mau thành cực tăng trưởng mới vùng Đồng bằng Sông Cửu Long; thảo luận tiềm năng và cơ hội đầu tư của nhà đầu tư vào tỉnh Cà Mau tỉnh trong tương lai. Hội nghị diễn ra ngày 18-11 tại Khách sạn Rex Sài Gòn (phường Sài Gòn, TP HCM).

Trong khi đó, Ngày hội Cua Cà Mau - Lần thứ II năm 2025 với chủ đề: "Cua Cà Mau: Hương rừng - Vị biển", diễn ra từ 16-11 đến 22-11, trong đó các hoạt động chính diễn ra từ 16-11 đến 18-11.

Ngày hội Cua Cà Mau diễn ra tập trung tại một số xã, phường trung tâm như phường An Xuyên; phường Tân Thành; phường Lý Văn Lâm; phường Bạc Liêu; phường Hiệp Thành tỉnh Cà Mau.

Thú vị Ngày hội Cua Cà Mau

Trao đổi thêm tại buổi họp báo, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết nhận được sự hỗ trợ rất lớn của TP HCM để tổ chức chương trình "Xin chào Cà Mau". Ông hy vọng chương trình sẽ góp phần kêu gọi đầu tư, phát triển Cà Mau sau hợp nhất.

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, kỳ vọng vào các chương trình quảng bá, xúc tiến đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Ông Sử cũng trả lời hàng loạt câu hỏi của báo chí vì độ "hot" của Ngày hội Cua Cà Mau. Theo ông, qua Ngày hội Cua Cà Mau lần I, nhãn hiệu Cua Cà Mau đã lan tỏa mạnh mẽ, hiệu ứng tốt.

"Cua bán đi nhiều, giá cao, người nuôi cua trách nhiệm cao hơn, sự cộng tác các bên liên quan tốt hơn trước đây" – ông Sử chia sẻ.

Theo ông, sản lượng cua Cà Mau hằng năm khoảng 25.000-28.000 tấn, xuất khẩu sang Trung Quốc nhiều nhất (đường chính ngạch và tiểu ngạch).

Ngày hội lần này có nhiều nhà mua lớn ở Trung Quốc sang và ông hy vọng cua xuất đường chính ngạch sẽ tăng nhiều hơn.

Cà Mau đang xây dựng các thương hiệu sản phẩm chủ lực, trong đó có Cua Cà Mau. Và lần này, chương trình tổ chức quy mô để quảng bá các sản phẩm và có đến 500 gian hàng (gồm sản phẩm OCOP, thủy sản, sản phẩm thương mại khác...)

Lần này, có nhiều chuyên gia quốc tế đến tham dự hội thảo "Đổi mới sáng tạo phát triển bền vững ngành Cua biển Cà Mau - Việt Nam".

"Hội thảo nhận được nhiều bài tham luận của chuyên gia quốc tế với hy vọng làm sao để Cua Cà Mau tốt hơn. Ngoài ra, sự có mặt của các doanh nghiệp nước ngoài sẽ giúp kết nối cung cầu, xây dựng vùng nuôi chất lượng, truy xuất nguồn gốc, phát triển ngành cua ổn định, bền vững" – Phó Chủ tịch UBDN tỉnh Cà Mau kỳ vọng.

Ngoài ra, một phần gây thích thú cho du khách là thi cua, lần trước cua nặng nhất là 1,45 kg, và lần này đang hồi hộp chờ đợt xuất hiện cua to hơn.

Ngày hội lần này ngoài 2 trò chơi cũ là đua cua và trói cua còn có 2 trò mới là cua cùng cỡ nhưng thi càng to, càng nhỏ và thi bắt cua trong bể rộng 500 m2. Ngoài ra, các gian hàng ẩm thực hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm phong phú cho du khách khi Ngày hội cua lần I đã có 69 món từ cua.