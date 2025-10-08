Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng phá hoại chính sách đoàn kết

Ngày 8-1, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Y Nuen Ayŭn (SN 1967, ngụ xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Phá hoại chính sách đoàn kết".

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Y Nuen Ayŭn

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019, Y Nuen Ayŭn tham gia "Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên" - là tổ chức phản động núp bóng tôn giáo để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

Đến năm 2021, Y Nuen Ayŭn được bầu làm "Trưởng ban điều hành" tổ chức này.

Đối tượng Y Nuen Ayŭn đã nhiều lần cung cấp thông tin bịa đặt về vấn đề sinh hoạt tôn giáo Tây Nguyên, vu khống chính quyền gây khó khăn, bắt bớ, đàn áp người sinh hoạt "Tin lành đấng Christ".

Bên cạnh đó, Y Nuen Ayŭn tham gia họp, "sinh hoạt tôn giáo" trực tuyến, "tổ chức cầu nguyện" với vỏ bọc tôn giáo nhưng thực chất là nhằm tổ chức các hoạt động với mục đích chống chính quyền nhân dân; tuyên truyền, lôi kéo nhiều người tham gia vào các hoạt động chống phá.

Mặc dù đã nhiều lần được cơ quan chức năng tuyên truyền giáo dục, cảm hóa, răn đe nhưng Y Nuen Ayŭn vẫn tiếp tục chỉ đạo các hoạt động vi phạm pháp luật.

Y Nuen Ayŭn tiếp tục tuyên truyền, lôi kéo người dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động do nhóm phản động, FULRO lưu vong chỉ đạo. Từ đó, gây chia rẽ giữa nhân dân với chính quyền nhân dân, với lực lượng vũ trang nhân dân, gây chia rẽ dân tộc, chia rẽ giữa những người theo các tôn giáo khác nhau.