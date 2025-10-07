Cú sập của tiền số AntEx liên quan Shark Bình: Lý do tài sản bốc hơi 99%

Những ngày qua, cộng đồng tiền mã hóa Việt Nam xôn xao trước vụ việc liên quan ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) - Chủ tịch NextTech - và dự án tiền số AntEx, cái tên từng “làm mưa làm gió” trong giai đoạn thị trường crypto tăng trưởng năm 2021.

Shark Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược.

AntEx được giới thiệu là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với tham vọng phát triển stablecoin VNDT, thu hút sự chú ý của cộng đồng đầu tư trong nước, dù thời điểm đó, các loại tài sản mã hóa chưa có cơ sở pháp lý tại Việt Nam.

Chỉ thời gian ngắn sau đó, token AntEx lao dốc và mất tới 99% giá trị. Website cùng các kênh mạng xã hội chính thức của dự án cũng lần lượt ngừng hoạt động.

Tháng 3-2023, AntEx bất ngờ đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng đồng token mới cũng tiếp tục giảm sâu, mất khoảng 95% giá trị so với mức đỉnh.

Sau thời gian dài im ắng, ngày 24-9 vừa qua, ông Bình bất ngờ lên tiếng bình luận về dự án AntEx. Ông nói nhiều startup hiện nay phát hành coin chỉ để huy động vốn sớm. "Họ tung coin, gom 3 - 5 triệu USD, rồi bắt đầu "hư". Phần lớn các dự án không triển khai tiếp hoặc thất bại, 99% coin rơi vào cảnh này. Nhà đầu tư mất tiền trong khi chủ dự án lại ôm tiền hưởng lợi một cách hợp pháp" - Shark Bình quả quyết.

"Cá mập" thừa nhận từng đầu tư vào dự án phát hành tài sản số AntEx. Tuy nhiên, đội ngũ công nghệ đã có những hành vi sai trái rồi biến mất, khiến nhà đầu tư và cố vấn như ông phải mang tiếng.

Làn sóng tranh cãi nổ ra khi Shark Bình thẳng thắn cảnh báo: "Đừng đắm đuối vào blockchain, Fintech, đồng coin...". Cộng đồng mạng "dậy sóng" bởi trước đây, "cá mập" này từng tham gia đầu tư phát triển dự án tài sản số AntEX.

Ngày 26-9, Shark Bình livestream giao lưu trên Fanpage cá nhân về chủ đề: "Tài sản mã hóa - Thời cơ và rủi ro". Trong buổi phát trực tiếp, Chủ tịch NextTech đã chia sẻ quan điểm, nhận định về thị trường tài sản số.

Sau đó, một tài khoản ẩn danh đăng bài phản bác các tuyên bố của Shark Bình, khẳng định chính Chủ tịch NextTech là người đứng sau cú sập của AntEX, hưởng lợi tài chính nhưng lại nói bản thân bị lừa.

Trên Facebook cá nhân có tích xanh, ông Bình khẳng định mục đích của ông là "lôi những kẻ phản bội núp trong bóng tối" ra ánh sáng.

Tuy nhiên, một nhà đầu tư đã trình báo Công an TP Hà Nội về những nghi vấn liên quan đến dự án AntEx.

Ngày 7-10, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã mời ông Nguyễn Hòa Bình tới làm việc để xác minh các nội dung tố giác.



