Tiền số là gì và Shark Bình từng cảnh báo gì về tiền số?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Tiền số là gì và Shark Bình từng cảnh báo gì về tiền số?

Theo Hải Phong/Vietnamnet

Trong lúc tiền số vẫn là chủ đề nóng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư lẫn công chúng thì Shark Bình cảnh báo: “Đừng đắm đuối vào coin”.

Tiền số là gì?

Khái niệm tiền số, tiền điện tử hay tiền mã hóa đã được nhắc đến rất nhiều trong những năm gần đây.

img

Tiền số còn được gọi là tiền điện tử, tiền ảo... Ảnh minh hoạ

Về cơ bản, tiền số là bất kỳ loại tiền tệ hay tài sản giống tiền nào tồn tại chủ yếu ở dạng kỹ thuật số. Theo định nghĩa từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), tiền số là tài sản được biểu thị dưới dạng số, không có hình dạng vật chất như tiền giấy hay tiền xu. Tiền số còn được gọi là tiền điện tử, tiền ảo... là một dạng tài sản kỹ thuật số, sử dụng công nghệ mã hóa để kiểm soát quá trình tạo ra đơn vị tiền mới, bảo mật và xác minh các quá trình giao dịch tài sản.

Khác với các loại tiền tệ truyền thống do ngân hàng trung ương các quốc gia phát hành và kiểm soát, tiền số không do bất kỳ cơ quan trung gian hoặc chính phủ nào phát hành hay kiểm soát. Chúng hoạt động trên mô hình phi tập trung và sử dụng công nghệ mã hóa để đảm bảo tính an toàn, minh bạch, chống làm giả.

Tính phi tập trung là đặc điểm quan trọng nhất của tiền số. Nhờ vào công nghệ blockchain, tiền này không bị kiểm soát bởi bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Điều đó giúp tiền số có thể thực hiện giao dịch toàn cầu mà không cần sự can thiệp của các bên thứ ba, mang lại sự tự do và minh bạch trong các giao dịch.

Việc khai thác và sử dụng tiền số phải tuân theo các quy tắc của công nghệ blockchain. Điều này giúp đảm bảo số lượng tiền có hạn mức, tránh tình trạng lạm phát và duy trì giá trị của nó trong dài hạn.

Các giao dịch tiền số thường được ghi lại trên blockchain, một công nghệ sổ cái phân tán, cho phép bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra và xác nhận các giao dịch đã thực hiện.

Một khi giao dịch tiền số được xác nhận trên blockchain, nó không thể bị thay đổi hoặc hoàn lại, điều này khác biệt với các giao dịch qua ngân hàng truyền thống.

Shark Bình cảnh báo gì về tiền số?

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch NextTech, từng đưa ra nhiều cảnh báo rủi ro và nhận định về thị trường tiền số, đặc biệt là sau các lùm xùm liên quan đến dự án tiền số AntEx ông từng tham gia.

Trong một bài viết trên trang cá nhân ngày 24-9 và buổi livestream trên Fanpage cá nhân về chủ đề: “Tài sản mã hóa - Thời cơ và rủi ro” ngày 26-9, Shark Nguyễn Hòa Bình đã bày tỏ nhiều nhận định về thị trường tài sản mã hóa nói chung và tiền số (crypto, coin) nói riêng.

img

Ảnh chụp màn hình

Theo ông Nguyễn Hòa Bình, thị trường crypto là thị trường thuần thao túng. “Khi mà thị trường cryto, blockchain bắt đầu nổi lên từ khoảng 2017, Shark Bình cũng có để ý, nghiên cứu đầu tư... Kinh nghiệm là mất sạch, mất hết. Trong lĩnh vực này mà đầu tư một cách tử tế, nghiêm túc ấy thì chắc chắn mất” - ông Bình nói.

“Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi tham gia crypto. Tôi không khuyến khích cũng không ngăn cản, nhưng mỗi người phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình” - Shark Bình nhắn nhủ.

Theo Shark Bình, "các startup phát hành coin gom vài triệu USD rồi... hư, nhà đầu tư mất tiền". Ông cũng thừa nhận bản thân từng trải qua nhiều kinh nghiệm “đắt giá” với tiền số từ năm 2017.

Năm 2021, thông qua quỹ Next100Blockchain, ông từng rót 2,5 triệu USD vào AntEx - một dự án DeFi được quảng bá rầm rộ. Nhưng chỉ ít lâu sau, token ANTEX mất 99% giá trị, website và kênh truyền thông biến mất.

"Dưới tư cách nhà đầu tư trực tiếp, Shark Bình gửi lời khuyên đến cộng đồng startup và SME: “Đừng đắm đuối vào coin” - Shark Bình viết trên trang cá nhân.

Cũng theo Shark Bình, hầu hết dự án crypto thất bại do thiếu ứng dụng thực tế, rủi ro thao túng cao và cần hành lang pháp lý rõ ràng để bảo vệ nhà đầu tư.

Tin liên quan

Toàn cảnh vụ lùm xùm liên quan dự án tiền số AntEx của Shark Bình: Bắt đầu từ đâu, ai là nạn nhân?

Toàn cảnh vụ lùm xùm liên quan dự án tiền số AntEx của Shark Bình: Bắt đầu từ đâu, ai là nạn nhân?

(NLĐO)- Năm 2021, Shark Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án AntEx thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược.

Thị trường tiền số hôm nay, 4-10: Diễn biến mới nhất liên quan dự án AntEx của Shark Bình

(NLĐO) - Bitcoin đã có lúc gần chạm mức kỷ lục mới 124.500 USD và hiện đang giao dịch quanh vùng 122.500 USD.

Cảnh giác với mánh khóe lừa đảo quảng cáo đầu tư tiền số

Thị trường tiền số tại Việt Nam trở nên sôi động kể từ khi Nghị quyết 05/2025 của Chính phủ về thí điểm thị trường tài sản mã hóa có hiệu lực.

Shark Bình tiền số Antex
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo