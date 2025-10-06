HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Shark Bình livestream trưa 6-10, kể chuyện sắp phá sản nhiều lần

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Shark Bình cho biết từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, thậm chí mấp mé phá sản đến 5-6 lần trong suốt hơn 20 năm kinh doanh.

Trưa 6-10, Shark Bình (doanh nhân Nguyễn Hòa Bình) tiếp tục tổ chức buổi livestream trên Fanpage Shark Nguyễn Hòa Bình, với chủ đề "Tư duy lãnh đạo trong thời kỳ khó khăn đầy biến động".

Buổi livestream diễn ra lúc 12 giờ trưa thu hút hàng ngàn người theo dõi. Thời điểm cao nhất có hơn 5.000 lượt xem cùng lúc và lượng tương tác rất cao từ.

Tuy nhiên, nhiều khán giả tỏ ra khó hiểu khi thấy bình luận của mình bị ẩn hoặc bị khóa, dù nội dung không vi phạm quy định, không mang tính khiếm nhã hay liên quan đến coin, crypto hay dự án tiền số AntEx như Shark Bình đã lưu ý trước đó.

Phiên livestream này, ông chỉ tập trung chia sẻ những kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân trong hành trình hơn 24 năm khởi nghiệp.

Shark Bình làm gì sau những lần thất bại?

Trong phiên livestream, Shark Bình đã nói đến vai trò của người lãnh đạo trong giai đoạn biến động kinh tế. Ông ví doanh nghiệp như một con tàu đang đi giữa đại dương mịt mù, đối diện với cơn bão lớn.

"Cần có hai thứ, một là con tàu tốt – tức đội ngũ, sản phẩm và thị trường tốt; hai là định hướng đúng. Con tàu dù tốt đến mấy mà không có định hướng thì cũng sẽ đi sai đường. Tôi từng trải qua giai đoạn cứ làm, cứ cày mà sai hướng, kết quả là phí công sức, hỏng hết, vô nghĩa" - Shark Bình chia sẻ.

Khi người xem hỏi cách đối mặt với thất bại, ông sẽ làm gì? Shark Bình cho biết từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, thậm chí “mấp mé phá sản” đến 5-6 lần trong suốt hơn 20 năm kinh doanh.

- Ảnh 1.

Phiên livesteam của Shark Bình trưa 6-10

“Cuộc đời tôi đầy rẫy thất bại. Tôi vào đời là một thanh niên ngây ngô, chỉ có tâm sáng và sự thánh thiện. Nhưng rồi tôi phải đối diện với đủ loại cạnh tranh, nhiều lần suýt phá sản. Chính những cú ngã đó đã rèn cho tôi bản lĩnh” - ông nói.

Theo Shark Bình, khi rơi vào tình thế tuyệt vọng nhất, điều đầu tiên ông chọn là bình tĩnh và nghỉ ngơi. “Sau đó, tôi bắt đầu nhìn lại những công thức cơ bản: doanh nghiệp của mình còn hợp thời hay đã hết thời? Cần nghỉ ngơi hay chờ thời?”

Có gì sai không đúng mong muốn được học tập, bỏ qua

Ông cũng nhấn mạnh yếu tố “mệnh” – tức là xem lại chuyên môn, năng lực cốt lõi của bản thân và doanh nghiệp. Từ đó, tư duy lại chiến lược để quyết định bước đi tiếp theo.

“Phải bình tĩnh, không được tham lam. Hai yếu tố là lý trí và bản lĩnh sẽ dẫn dắt hành động của bạn đúng hướng” - Shark Bình nói trong phiên livestream.

Ông nói đã từng mất hợp đồng khổng lồ vì đối thủ cạnh tranh nhiều tiền hơn mấy chục lần. Lúc làm sàn thương mại điện tử đầu tiên tại Việt Nam, đến năm 2013, mặc dù thu hút đầu tư nước ngoài nhưng vẫn không có cửa cạnh tranh trên thị trường.

Có những lúc ông cực kỳ thất vọng khi họ tuyên bố không tiếp tục đầu tư, thậm chí họ còn đề nghị rút số tiền còn lại. "Đứng trước thực tế đấy, xác định với tâm sáng, thánh thiện nên tôi đã đồng ý. Còn nhiều startup khác ẹ lắm"- ông Bình nói.

Kết phiên livestream, Shark Bình cho rằng mình là người tay trắng làm nên, bằng thực lực, nếu có gì sai không đúng mong muốn được học tập, bỏ qua.

Gần đây, trên mạng xã hội xôn xao về dự án tiền số AntEx có liên quan tới Chủ tịch tập đoàn NextTech Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).

Trước thông tin từ dư luận, ông Bình khẳng định bản thân cũng là nạn nhân, với tư cách nhà đầu tư và người góp vốn.

Dự án tiền số AntEx (token AntEx) ra mắt khoảng tháng 9-2021 và từng được giới thiệu là một hệ sinh thái Blockchain “Make in Vietnam” với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, tiền số AntEx liên tục lao dốc, mất gần như toàn bộ giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng.

Đáng chú ý, dự án có sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) sáng lập trong vai trò nhà đầu tư.

Liên quan đến dự án tiền số AntEx, theo nguồn tin , đã có một số nhà đầu tư trình báo tới Công an TP Hà Nội.


