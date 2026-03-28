Cuối tuần, người dân ùn ùn đổ về lễ hội ẩm thực lớn nhất Việt Nam tại TPHCM

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026 với chủ đề "Kết nối tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam" do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức đang diễn ra tại Khu Du lịch Văn Thánh (48/10 Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM).

Lễ hội mở cửa phục vụ từ 15g - 22g00 mỗi ngày và kéo dài đến 29-3.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là không gian lễ hội được thiết kế như một dòng chảy văn hóa xuyên suốt ba miền, mỗi cụm là một chương của hành trình di sản: Ẩm thực Tây Bắc - Vùng địa đầu Tổ quốc; Ẩm thực miền Trung; Ẩm thực biển Việt Nam; Ẩm thực hoàng gia - Cung yến; Ẩm thực miền Nam...

Tại đây, thực khách có thể thưởng thức tinh hoa ẩm thực ba miền, từ những món ăn dân dã "gây thương nhớ" đến các đặc sản vùng cao, món biển đảo, ẩm thực hoàng gia, dòng ẩm thực xanh – lành mạnh.

Đặc biệt, khu "Ẩm thực không biên giới" với sự tham gia của các Tổng Lãnh sự quán Hà Lan, Thái Lan và đối tác quốc tế hứa hẹn mang đến bộ sưu tập đa giác quan – hành trình hương vị.

Một gia đình thưởng thức ẩm thực tại lễ hội

Bên cạnh ẩm thực, khách tham quan có thể tận mắt xem các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian và làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam, bao gồm múa Chăm, hát bài chòi, dân ca Huế, hò đối đáp, tân cổ giao duyên, đờn ca tài tử, biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên, múa xòe, xiếc ảo thuật đường phố và nhạc trẻ đương đại.

Khách còn có dịp tận mắt xem nghệ nhân trổ tài và học làm các loại bánh dân gian, đan nón, làm gốm…

Đặc biệt, lễ hội năm nay bố trí nhiều góc check-in ấn tượng, với các tiểu cảnh được thiết kế công phu mang đậm bản sắc vùng miền, tái hiện mô hình lễ hội dân gian và các linh vật từ Đường hoa Thành phố Tết Bính Ngọ 2026; không gian trải nghiệm văn hóa vùng miền để khách chia sẻ, tạo tương tác, lan tỏa trên các nền tảng xã hội.

Giá vé trọn gói là 200.000 đồng/người lớn, bao gồm coupon sử dụng dịch vụ tại lễ hội. Trẻ em cao dưới 1,2 m đi cùng người lớn được miễn phí vé vào cổng.