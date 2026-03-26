Người dân ùn ùn đổ về lễ hội ẩm thực được ví “đặc sắc nhất thế giới” đang diễn ra tại TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Người dân ùn ùn đổ về lễ hội ẩm thực được ví “đặc sắc nhất thế giới” đang diễn ra tại TPHCM

Lê Tỉnh - Thái Phương, Ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO)- Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026 chính thức diễn ra tại Khu Du lịch Văn Thánh, kéo dài từ ngày 26-3 đến 29-3.

Tối ngày 26-3, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026 với chủ đề "Kết nối tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam" do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức chính thức khai mạc tại Khu Du lịch Văn Thánh (48/10 Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM).

Lễ hội mở cửa phục vụ từ 15g - 22g00 mỗi ngày, liên tục trong 4 ngày từ 26-3 đến 29-3.

Theo ban tổ chức, lễ hội ẩm thực năm nay nâng tầm quy mô với sự tham gia của 50 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng 4-5 sao thuộc hệ thống trên toàn quốc; các tỉnh, thành liên kết phát triển du lịch cùng TPHCM và Saigontourist Group; các đối tác chiến lược và đặc biệt lần đầu tiên có sự tham gia của các Tổng Lãnh sự quán Hà lan, Thái Lan cùng các thương hiệu ẩm thực quốc tế hàng đầu tại TPHCM.

Gia đình thưởng thức các món ăn tại lễ hội

Lễ hội cũng là hoạt động hưởng ứng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2026 và kỷ niệm 51 năm thành lập Saigontourist Group, tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu lễ hội ẩm thực tầm quốc tế.

Đông nghịt khách xem trình diễn cắt cá ngừ đại dương

"Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group không chỉ là ngày hội của những người yêu ẩm thực, mà còn là hành trình kết nối di sản, lan tỏa bản sắc và khẳng định vị thế ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới. Năm 2026, Saigontourist Group nâng tầm quy mô, chất lượng và tính quốc tế, hướng đến xây dựng lễ hội trở thành một thương hiệu văn hóa - du lịch đặc trưng của TP.HCM và Việt Nam" - bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Saigontourist Group, Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội, chia sẻ.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là không gian lễ hội được thiết kế như một dòng chảy văn hóa xuyên suốt ba miền, mỗi cụm là một chương của hành trình di sản: Ẩm thực Tây Bắc - Vùng địa đầu Tổ quốc; Ẩm thực miền Trung; Ẩm thực biển Việt Nam; Ẩm thực hoàng gia - Cung yến; Ẩm thực miền Nam,...

Lễ hội thu hút rất đông thực khách

Tại đây, thực khách có thể thưởng thức tinh hoa ẩm thực ba miền, từ những món ăn dân dã "gây thương nhớ" đến các đặc sản vùng cao, món biển đảo, ẩm thực hoàng gia, dòng ẩm thực xanh – lành mạnh.

Đặc biệt, khu "Ẩm thực không biên giới" với sự tham gia của các Tổng Lãnh sự quán Hà Lan, Thái Lan và đối tác quốc tế hứa hẹn mang đến bộ sưu tập đa giác quan – hành trình hương vị.

Bên cạnh ẩm thực, khách tham quan có thể tận mắt xem các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian và làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam, bao gồm múa Chăm, hát bài chòi, dân ca Huế, hò đối đáp, tân cổ giao duyên, đờn ca tài tử, biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên, múa xòe, xiếc ảo thuật đường phố và nhạc trẻ đương đại.

Khách còn có dịp tận mắt xem nghệ nhân trổ tài và học làm các loại bánh dân gian, đan nón, làm gốm, bánh phục linh, sữa đậu nành, gói bánh tét truyền thống…

Gian hàng chè các loại tại lễ hội

Đặc biệt, lễ hội năm nay bố trí nhiều góc check-in ấn tượng, với các tiểu cảnh được thiết kế công phu mang đậm bản sắc vùng miền, tái hiện mô hình lễ hội dân gian và các linh vật từ Đường hoa Thành phố Tết Bính Ngọ 2026; không gian trải nghiệm văn hóa vùng miền để khách chia sẻ, tạo tương tác, lan tỏa trên các nền tảng xã hội.

Về vé tham dự, ban tổ chức đã triển khai chương trình bán vé sớm (Early Bird) từ ngày 3-3 đến hết 23-3 với hai lựa chọn ưu đãi: mua 10 vé tặng 1 vé hoặc giảm 10% trên tổng hóa đơn. 

Giá vé trọn gói là 200.000 đồng/người lớn, bao gồm coupon sử dụng dịch vụ tại lễ hội. Trẻ em cao dưới 1,2 m đi cùng người lớn được miễn phí vé vào cổng.

Việc mua vé sớm không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn giúp khách chủ động thời gian, hạn chế chờ đợi trong những ngày cao điểm.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group là sự kiện văn hóa ẩm thực quy mô lớn duy nhất tại Việt Nam vinh dự đón nhận giải thưởng danh giá "Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất Thế giới" ba năm liên tiếp (2023, 2024 và 2025) và "Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất châu Á" bốn năm liên tiếp (2022, 2023, 2024 và 2025) từ World Culinary Awards. Đây là minh chứng cho chất lượng và uy tín mà Saigontourist Group luôn cam kết mang lại cho du khách.

Năm 2025, Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group đã tiếp đón và phục vụ hơn 70.000 lượt khách, tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong nước và quốc tế.

Các gian hàng bày bán đồ ăn

Nhân viên tất bật chế biến đồ ăn

Đa dạng món ăn cho thực khách lựa chọn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo