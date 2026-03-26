Người dân ùn ùn đổ về lễ hội ẩm thực được ví “đặc sắc nhất thế giới” đang diễn ra tại TPHCM

Tối ngày 26-3, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026 với chủ đề "Kết nối tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam" do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức chính thức khai mạc tại Khu Du lịch Văn Thánh (48/10 Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM).

Lễ hội mở cửa phục vụ từ 15g - 22g00 mỗi ngày, liên tục trong 4 ngày từ 26-3 đến 29-3.

Theo ban tổ chức, lễ hội ẩm thực năm nay nâng tầm quy mô với sự tham gia của 50 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng 4-5 sao thuộc hệ thống trên toàn quốc; các tỉnh, thành liên kết phát triển du lịch cùng TPHCM và Saigontourist Group; các đối tác chiến lược và đặc biệt lần đầu tiên có sự tham gia của các Tổng Lãnh sự quán Hà lan, Thái Lan cùng các thương hiệu ẩm thực quốc tế hàng đầu tại TPHCM.

Lễ hội cũng là hoạt động hưởng ứng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2026 và kỷ niệm 51 năm thành lập Saigontourist Group, tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu lễ hội ẩm thực tầm quốc tế.

"Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group không chỉ là ngày hội của những người yêu ẩm thực, mà còn là hành trình kết nối di sản, lan tỏa bản sắc và khẳng định vị thế ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới. Năm 2026, Saigontourist Group nâng tầm quy mô, chất lượng và tính quốc tế, hướng đến xây dựng lễ hội trở thành một thương hiệu văn hóa - du lịch đặc trưng của TP.HCM và Việt Nam" - bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Saigontourist Group, Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội, chia sẻ.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là không gian lễ hội được thiết kế như một dòng chảy văn hóa xuyên suốt ba miền, mỗi cụm là một chương của hành trình di sản: Ẩm thực Tây Bắc - Vùng địa đầu Tổ quốc; Ẩm thực miền Trung; Ẩm thực biển Việt Nam; Ẩm thực hoàng gia - Cung yến; Ẩm thực miền Nam,...

Tại đây, thực khách có thể thưởng thức tinh hoa ẩm thực ba miền, từ những món ăn dân dã "gây thương nhớ" đến các đặc sản vùng cao, món biển đảo, ẩm thực hoàng gia, dòng ẩm thực xanh – lành mạnh.

Đặc biệt, khu "Ẩm thực không biên giới" với sự tham gia của các Tổng Lãnh sự quán Hà Lan, Thái Lan và đối tác quốc tế hứa hẹn mang đến bộ sưu tập đa giác quan – hành trình hương vị.

Bên cạnh ẩm thực, khách tham quan có thể tận mắt xem các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian và làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam, bao gồm múa Chăm, hát bài chòi, dân ca Huế, hò đối đáp, tân cổ giao duyên, đờn ca tài tử, biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên, múa xòe, xiếc ảo thuật đường phố và nhạc trẻ đương đại.

Khách còn có dịp tận mắt xem nghệ nhân trổ tài và học làm các loại bánh dân gian, đan nón, làm gốm, bánh phục linh, sữa đậu nành, gói bánh tét truyền thống…

Đặc biệt, lễ hội năm nay bố trí nhiều góc check-in ấn tượng, với các tiểu cảnh được thiết kế công phu mang đậm bản sắc vùng miền, tái hiện mô hình lễ hội dân gian và các linh vật từ Đường hoa Thành phố Tết Bính Ngọ 2026; không gian trải nghiệm văn hóa vùng miền để khách chia sẻ, tạo tương tác, lan tỏa trên các nền tảng xã hội.

Về vé tham dự, ban tổ chức đã triển khai chương trình bán vé sớm (Early Bird) từ ngày 3-3 đến hết 23-3 với hai lựa chọn ưu đãi: mua 10 vé tặng 1 vé hoặc giảm 10% trên tổng hóa đơn.

Giá vé trọn gói là 200.000 đồng/người lớn, bao gồm coupon sử dụng dịch vụ tại lễ hội. Trẻ em cao dưới 1,2 m đi cùng người lớn được miễn phí vé vào cổng.

Việc mua vé sớm không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn giúp khách chủ động thời gian, hạn chế chờ đợi trong những ngày cao điểm.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group là sự kiện văn hóa ẩm thực quy mô lớn duy nhất tại Việt Nam vinh dự đón nhận giải thưởng danh giá "Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất Thế giới" ba năm liên tiếp (2023, 2024 và 2025) và "Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất châu Á" bốn năm liên tiếp (2022, 2023, 2024 và 2025) từ World Culinary Awards. Đây là minh chứng cho chất lượng và uy tín mà Saigontourist Group luôn cam kết mang lại cho du khách. Năm 2025, Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group đã tiếp đón và phục vụ hơn 70.000 lượt khách, tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong nước và quốc tế.

