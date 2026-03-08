Lễ hội Áo dài và kế hoạch hút khách du lịch của TPHCM

Năm nay, Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 12 do Sở Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức với chủ đề "Sợi tơ vàng son – Dệt nên khát vọng", diễn ra trong suốt tháng 3 (cao điểm từ ngày 6 đến 8-3).

Chia sẻ với Báo Người Lao Động, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, về mục tiêu của Lễ hội Áo dài TPHCM, cho biết qua 11 lần tổ chức, Lễ hội Áo dài TPHCM đã từng bước khẳng định vị thế là sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu của thành phố.

Lễ hội không chỉ tôn vinh giá trị thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa của áo dài Việt Nam, còn được định vị là sản phẩm du lịch lễ hội đặc trưng trong mùa cao điểm tháng 3, góp phần kích cầu du lịch nội địa và quốc tế, gia tăng chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao vị thế thương hiệu điểm đến thành phố trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Theo ông Phạm Huy Bình, khi xây dựng Lễ hội Áo dài thành sự kiện du lịch thường niên không chỉ muốn giới thiệu nét đẹp truyền thống của áo dài, thông qua đó còn muốn giới thiệu văn hóa và con người TPHCM nói riêng và con người Việt Nam. Khi hàng ngàn người mặc áo dài cùng xuống phố, sẽ thấy một TPHCM rất khác. Thành phố vốn năng động, hiện đại nhưng trong khoảnh khắc ấy lại trở nên dịu dàng và mềm mại hơn.

"Đặc biệt năm nay, sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, TPHCM có không gian phát triển rộng lớn hơn, với nhiều tiềm lực và tài nguyên du lịch hơn. Thành phố cũng đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số nên cũng là cơ hội để giới thiệu hình ảnh thành phố thân thiện, nghĩa tình đến du khách và nhà đầu tư. Lễ hội Áo dài cũng là dịp để quảng bá điểm đến, kích cầu du lịch và thu hút đầu tư, góp phần giúp thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới" – ông Phạm Huy Bình nói.

Lễ hội Áo dài TPHCM diễn ra trong suốt tháng 3 (cao điểm từ ngày 6 đến 8-3)

Lễ hội Áo dài TPHCM không chỉ là một sự kiện du lịch văn hóa mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa kinh tế đa ngành từ dịch vụ ăn uống, lưu trú, giải trí, thương mại, thời trang, công nghiệp sáng tạo đến truyền thông.

Nhiều chuyên gia nhận định với quy mô và sức lan tỏa ngày càng lớn, Lễ hội Áo dài hoàn toàn có tiềm năng trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của TPHCM. Đây cũng là xu hướng tất yếu để phát triển các sản phẩm du lịch dựa trên giá trị văn hóa bản địa, hướng đến sự phát triển bền vững của du lịch thành phố trong dài hạn.

Mới đây, TPHCM vừa được công nhận là thành phố điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á, cho thấy tiềm năng mạnh mẽ của các ngành công nghiệp sáng tạo. Đây cũng là nền tảng quan trọng để phát triển du lịch, khi điện ảnh, thời trang, thiết kế và các hoạt động nghệ thuật có thể trở thành những câu chuyện hấp dẫn để quảng bá điểm đến.

Người dân TPHCM đồng diễn áo dài sáng 8-3

Khách quốc tế tới TPHCM check in ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

TPHCM định hướng nâng tầm Lễ hội Áo dài từ sự kiện văn hóa thường niên thành sản phẩm du lịch đặc trưng



