“Đã mắt” cảnh robot múa võ trong Gala Tết Nguyên đán 2026 tại Trung Quốc

Gala năm nay có sự góp mặt của các robot biểu diễn tiết mục võ thuật cùng các em nhỏ, làm nổi bật sự kết hợp táo bạo giữa truyền thống và đổi mới công nghệ.

Màn trình diễn đầy năng lượng này càng ấn tượng khi robot đa năng và các em nhỏ cùng thực hiện một loạt pha nhào lộn công phu và đồng bộ.

Robot biểu diễn các tiết mục võ thuật cùng các em nhỏ (Ảnh: CGTN)

Từ việc thể hiện những động tác uyển chuyển, tao nhã, màn trình diễn nhanh chóng chuyển sang nhịp độ nhanh hơn, phô diễn sự nhanh nhẹn và khéo léo của robot, khiến khán giả kinh ngạc.

Robot đa năng và các em nhỏ cùng thực hiện một loạt pha nhào lộn công phu (Ảnh: CGTN)

Dàn robot cũng sử dụng các loại vũ khí kungfu truyền thống như kiếm và côn nhị khúc, phô diễn tốc độ, sự cân bằng, phối hợp và độ chính xác ấn tượng trong màn trình diễn đẹp mắt và đầy sức mạnh.