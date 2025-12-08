HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí cùng AI

Độc đáo: Robot hình người biểu diễn thời trang, nhảy múa như vũ công chuyên nghiệp

Thanh Long

(NLĐO) - Robot hình người tham gia biểu diễn thời trang trong Lễ hội văn hóa Hán phục Cao Tiên, Sơn Đông (Trung Quốc) mới đây.

Sự xuất hiện của robot hình người trên sàn diễn thời trang khiến cả khán phòng bất ngờ và reo hò cổ vũ.

Robot hình người biểu diễn thời trang và nhảy múa. Nguồn: Mạng xã hội

Ông Hồ Xuân Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Hán phục Cao Tiên, cho hay giờ đây, không chỉ con người có thể mặc Hán phục mà thú cưng, robot và búp bê cũng có thể bắt kịp xu hướng. 

"Quần áo búp bê được thiết kế tinh xảo với các chi tiết tỉ mỉ. Thậm chí, cả chó robot và robot hình người cũng mặc những bộ Hán phục được thiết kế riêng trên sàn diễn" - ông nói.

img
img
img

Lễ hội văn hóa Hán phục Cao Tiên, Sơn Đông (Trung Quốc)

Ông Hồ còn cho biết tất cả trang phục trình diễn đều sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thiết kế trước.

Tin liên quan

Chú ngựa robot chạy bằng hydro, phi nước đại trên mọi địa hình

(NLĐO) - Chú ngựa robot - với bốn chân, hai chỗ ngồi chạy bằng pin nhiên liệu hydro - có khả năng tự định hướng qua địa hình gồ ghề nhờ trí tuệ nhân tạo.

Robot hình người biết bay đầu tiên trên thế giới

(NLĐO) - Một robot hình người bay lơ lửng cách mặt đất 50 cm, giữ thăng bằng giữa không trung nhờ động cơ phản lực và AI điều khiển theo thời gian thực.

Những lời chúc ý nghĩa gửi tặng phụ nữ ngày 20-10

(NLĐO) - 15 lời chúc hay, ý nghĩa gửi tặng tất cả những người phụ nữ Việt Nam nhân dịp 20-10. Video được tạo bởi các công cụ AI.

robot hình người Trung Quốc chó robot Robot biểu diễn thời trang
