Sự xuất hiện của robot hình người trên sàn diễn thời trang khiến cả khán phòng bất ngờ và reo hò cổ vũ.

Robot hình người biểu diễn thời trang và nhảy múa. Nguồn: Mạng xã hội

Ông Hồ Xuân Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Hán phục Cao Tiên, cho hay giờ đây, không chỉ con người có thể mặc Hán phục mà thú cưng, robot và búp bê cũng có thể bắt kịp xu hướng.

"Quần áo búp bê được thiết kế tinh xảo với các chi tiết tỉ mỉ. Thậm chí, cả chó robot và robot hình người cũng mặc những bộ Hán phục được thiết kế riêng trên sàn diễn" - ông nói.

Lễ hội văn hóa Hán phục Cao Tiên, Sơn Đông (Trung Quốc)

Ông Hồ còn cho biết tất cả trang phục trình diễn đều sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thiết kế trước.