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Diễn biến mới vụ clip trúng độc đắc xổ số miền Nam gây “bão” mạng xã hội

Thu Tâm -

(NLĐO) – Sau khi trúng giải độc đắc xổ số miền Nam, 5 trong 6 người ở Phú Quốc đã đến đại lý vé số và tiệm vàng để đổi thưởng.

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Chiều 27-6, liên quan đoạn clip trúng giải độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng xã hội, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chủ một đại lý vé số ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang cho biết 6 người may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 991913) 16 vé An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng chiều 25-6, đã lộ diện.

Diễn biến mới vụ clip trúng độc đắc xổ số miền Nam gây “bão” mạng xã hội - Ảnh 1.
Diễn biến mới vụ clip trúng độc đắc xổ số miền Nam gây “bão” mạng xã hội - Ảnh 2.
Diễn biến mới vụ clip trúng độc đắc xổ số miền Nam gây “bão” mạng xã hội - Ảnh 3.
Diễn biến mới vụ clip trúng độc đắc xổ số miền Nam gây “bão” mạng xã hội - Ảnh 4.
Diễn biến mới vụ clip trúng độc đắc xổ số miền Nam gây “bão” mạng xã hội - Ảnh 5.
Diễn biến mới vụ clip trúng độc đắc xổ số miền Nam gây “bão” mạng xã hội - Ảnh 6.

Nhiều người vui mừng nhảy múa và suýt ngất khi hay tin trúng độc đắc. Ảnh cắt ra từ clip

Trong đó, 5 người đã đến 2 đại lý vé số và tiệm vàng để đổi thưởng; người còn lại đã cùng vợ rời đảo, về quê ở đất liền đổi thưởng.

Trước đó, trong ngày 26-6, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại việc một nhóm nam nữ đang làm việc tại một đơn vị kinh doanh du lịch ở đặc khu Phú Quốc đã vui mừng nhảy múa khi hay tin trúng giải độc đắc.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn clip đã nhận về hàng chục ngàn lượt tương tác. Trong đó, nhiều người cho biết cảm thấy "vui lây" với nhóm nam nữ trúng giải độc đắc.

Liên quan kết quả xổ số miền Nam, đến chiều 27-6, các đại lý vé số đã tìm ra các khách hàng ở tỉnh Lâm Đồng trúng giải độc đắc (dãy số 465521) 7 vé Bình Dương, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 26-6.

Diễn biến mới vụ clip trúng độc đắc xổ số miền Nam gây “bão” mạng xã hội - Ảnh 7.
Diễn biến mới vụ clip trúng độc đắc xổ số miền Nam gây “bão” mạng xã hội - Ảnh 8.

Giải độc đắc của vé số Bình Dương trúng tại tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐLVS Tùng, ĐLVS Dung

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng này là đại lý vé số Tùng và đại lý vé số Dung ở phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

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