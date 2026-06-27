Trưa 27-6, lộ diện nơi trúng 3 giải độc đắc xổ số miền Nam

Trưa 27-6, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nơi có khách hàng trúng 3 giải độc đắc của vé số Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Thuận.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 26-6. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số Vĩnh Long trúng tại tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Triều Phát

Theo đó, vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 26-6, giải độc đắc (dãy số 442348) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Vĩnh Long là đại lý vé số Triều Phát ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Hiện, 14 vé Vĩnh Long trúng giải độc đắc còn lại đang được đại lý vé số Triều Phát thông báo cho khách hàng nhanh chóng đến đổi thưởng.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Vĩnh Long trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phú Quý ở xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 445418) của vé số Trà Vinh được xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Trà Vinh là đại lý vé số Tân Minh Thành ở phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ.

Giải an ủi của vé số Trà Vinh cũng trúng tại TP Cần Thơ. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Danh Tên ở phường Sóc Trăng.

Vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 25-6, giải độc đắc (dãy số 777953) được các đại lý xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Bình Thuận là đại lý vé số Chấn Nam ở phường Vị Thanh, TP Cần Thơ.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Bình Thuận trúng tại TP Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS Thành Công

Đến trưa 27-6, thêm những khách hàng trúng giải độc đắc 1 vé và trúng giải an ủi 6 vé Bình Thuận đã liên hệ với đại lý vé số Thành Công ở phường Vị Thanh để đổi thưởng.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 27-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, Hậu Giang, TPHCM và Bình Phước.