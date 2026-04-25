Kinh tế

Ngân hàng số Timo chính thức đổi chủ

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Kredivo Group, nền tảng dịch vụ tài chính số hàng đầu Đông Nam Á, đã hoàn tất mua lại 100% ngân hàng số Timo.

Ngày 25-4, Kredivo Group công bố đã hoàn tất việc mua lại 100% Timo Digital Bank (ngân hàng số Timo), nền tảng ngân hàng số được phát triển trên cơ sở hợp tác với BVBank.

Thương vụ được thực hiện sau khi Kredivo Group hoàn tất vòng gọi vốn tăng trưởng từ các nhà đầu tư mới và hiện hữu, bao gồm Mizuho Bank, Amazon, Asia Partners, Square Peg Capital và Cathay Innovation. 

Đây là bước tiến trong chiến lược mở rộng khu vực của Kredivo, đồng thời củng cố sự hiện diện của tập đoàn tại Việt Nam - một trong những nền kinh tế số phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Kredivo Group không giấu tham vọng hiện thực hóa mục tiêu trở thành nền tảng dịch vụ tài chính số hàng đầu khu vực, với danh mục dịch vụ bao gồm tín dụng tiêu dùng số và ngân hàng số.

Theo công bố, các cổ đông chiến lược của Timo trước thương vụ, bao gồm Phoenix Holdings và VinaCapital, sẽ tiếp tục nắm giữ cổ phần thiểu số đáng kể trong pháp nhân Kredivo Vietnam mở rộng (bao gồm Timo).

Ngân hàng số Timo đổi chủ về tay tập đoàn của Indonesia

Ông Henry Nguyen (Chủ tịch Phoenix Holdings), ông Don Lam (Tổng Giám đốc kiêm Đồng sáng lập VinaCapital) và ông Brook Taylor (Tổng Giám đốc mảng quản lý tài sản của VinaCapital) sẽ tham gia Hội đồng Quản trị của Kredivo Vietnam.

Ông Akshay Garg, Đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc điều hành Kredivo Group, cho biết đây là một cột mốc quan trọng đối với Kredivo. Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng, với dân số trẻ, xu hướng ưu tiên thiết bị di động và nhu cầu lớn đối với các dịch vụ tài chính chất lượng, dễ tiếp cận. Timo được tiếp nhận như một thương hiệu đã xây dựng được niềm tin với người tiêu dùng Việt Nam.

Chi tiết tài chính của thương vụ không được công bố, song giao dịch được cho là đã hoàn tất cách đây vài tháng. Hồi giữa tháng 3 vừa qua, nguồn tin của DealStreetAsia và TechAsia đăng tải việc ngân hàng số Timo đã được kỳ lân fintech Indonesia Kredivo mua lại 100% cổ phần, đánh dấu bước tiến mới của doanh nghiệp này trong tham vọng mở rộng hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

Hiện tập đoàn này hoạt động tại Indonesia, Việt Nam và Thái Lan, với danh mục kinh doanh đa dạng bao gồm tín dụng tiêu dùng (Kredivo), ngân hàng số (Krom tại Indonesia và Timo tại Việt Nam) và tài trợ vốn lưu động cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (GajiGesa).

Được thành lập từ năm 2015, Timo là một trong những nền tảng ngân hàng số đầu tiên tại Việt Nam và đã phát triển trở thành thương hiệu được người dùng tin tưởng trong lĩnh vực này.

Sau thương vụ, Timo sẽ tiếp tục hoạt động dưới thương hiệu riêng với vai trò là nền tảng ngân hàng số của Kredivo tại Việt Nam. Trong khi đó, mảng kinh doanh Kredivo Vietnam hiện tại sẽ được đổi thương hiệu thành Timo Credit.

Trước khi được Kredivo mua lại, năm 2019 Timo đã công bố hợp tác chiến lược với BVBank, thay thế VPBank làm ngân hàng đối tác để vận hành các dịch vụ tài chính.

Tin liên quan

Một doanh nghiệp tiên phong bán bạc trực tiếp qua nền tảng ngân hàng số

Một doanh nghiệp tiên phong bán bạc trực tiếp qua nền tảng ngân hàng số

(NLĐO) – Giữa "cơn sốt" giá bạc, nhiều người phải đặt mua bạc từ 4-6 tháng, một công ty bắt tay với ngân hàng cho khách mua bạc trên app, nhận ngay

DongA Bank đổi tên thành ngân hàng số Vikki, chuyển trụ sở ra Hà Nội

(NLĐO) – Quyền và lợi ích của khách hàng được bảo đảm sau khi DongA Bank đổi tên thành ngân hàng số Vikki (Vikki Bank).

Vietcombank “chào sân” ngân hàng số thế hệ mới

(NLĐO) - Ngày 18-6, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức ra mắt dịch vụ Ngân hàng số VCB Digibank thế hệ mới dành cho khách hàng cá nhân.

