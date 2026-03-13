Diễn biến mới vụ nam nhân viên phục vụ trúng độc đắc 18 tỉ đồng

Sáng 13-3, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một nam thanh niên phục vụ quán Sườn Muối Ớt 135 ở xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh đã dắt chiếc xe máy mới mua về tới quán.

Theo nội dung đoạn clip, đây là một trong những người bạn làm phục vụ quán cùng ca trực với anh Phát (ngụ TP Cần Thơ) – người may mắn trúng độc đắc 18 tỉ đồng.

Nam nhân viên phục vụ quán được bạn làm chung tặng tiền mua xe máy sau khi người bạn đó trúng độc đắc 18 tỉ đồng. Ảnh cắt ra từ clip

Sau khi được anh Phát tặng tiền, nam thanh niên này đã mua ngay xe máy mới làm phương tiện đi lại hàng ngày.

"Anh cảm ơn cái lộc của Phát đã tặng anh. Anh hứa sẽ giữ mãi cái lộc này. Chúc vợ chồng Phát về quê phát tài, phát lộc" – nam thanh niên được tặng tiền mua xe máy, bày tỏ.

Đoạn clip nhanh chóng nhận về hàng ngàn lượt thích, chia sẻ và bình luận từ cộng đồng mạng. Trong đó, nhiều người cảm thấy ấm lòng trước nghĩa cử đẹp của anh Phát với bạn đồng nghiệp.

Trước đó, vào ngày 11-3, ông H.T.P., chủ quán Sườn Muối Ớt 135 - xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động anh Phát may mắn trúng độc đắc 9 tờ vé số thuộc xổ số miền Nam.

Anh Phát là nhân viên cũ của quán, vừa quay lại làm việc được khoảng 10 ngày thì "vận may" mỉm cười.

Theo lời kể của ông P., vào chiều 10-3, một cụ bà bán vé số dạo đi ngang qua quán thì anh Phát mua ủng hộ tổng cộng 19 tờ vé số của đài Bến Tre. Trong đó, 11 tờ mang dãy số 351891 và 8 tờ mang dãy số 251891.

Ngay sau khi mua vé số, với tính cách phóng khoáng và quý trọng đồng nghiệp, anh Phát đã tặng lại những người làm chung 4 tờ (gồm 2 tờ dãy số 351891 và 2 tờ dãy số 251891), giữ lại cho mình 15 tờ.

Nam nhân viên quán ở Tây Ninh trúng độc đắc 9 tờ vé số Bến Tre

Đến giờ mở thưởng, anh Phát và các đồng nghiệp vỡ òa vui mừng khi đối chiếu kết quả dãy số 351891 đã trúng giải độc đắc.

Trong đó, anh Phát trúng giải độc đắc 9 vé và trúng giải an ủi 6 vé. Những người làm chung trúng giải độc đắc 2 vé và giải an ủi 2 vé.

Sau khi nhận tiền thưởng, anh Phát tặng khoảng 100 triệu đồng cho cụ bà bán vé số dạo, tặng đồng nghiệp tại quán mỗi người 10 triệu đồng. Người thân, bạn bè cũng được anh gửi tặng từ vài chục triệu đến 100 triệu đồng/người để hỗ trợ cuộc sống.

Anh phát tặng tiền cho nhiều người trong quán. Ảnh cắt ra từ clip

"Sự việc khiến cả quán bất ngờ và vui mừng. Anh Phát là người hiền lành, chịu khó. Việc anh trúng số rồi chia sẻ tiền thưởng cho người bán vé số và anh em đồng nghiệp khiến ai nấy đều cảm thấy ấm lòng" – ông P. nhớ lại.

Cụ bà bán vé số đã bán trúng giải độc đắc cho anh Phát. Ảnh cắt ra từ clip

Hiện tại, anh Phát xin phép chủ quán nghỉ việc tạm thời để về quê sắp xếp chuyện gia đình, đồng thời có kế hoạch sử dụng số tiền trúng số thật ý nghĩa.