Xổ số miền Nam: TPHCM và Vĩnh Long tiếp tục có nhiều người trúng số

Sáng 13-3, liên quan kết quả xổ số miền Nam, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng ở TPHCM và tỉnh Vĩnh Long trúng số của 3 đài là Bình Thuận, Tây Ninh và Vũng Tàu.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 12-3. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 12-3, giải độc đắc (dãy số 533196) được xác định trúng tại TPHCM.

Nhiều khách hàng ở TPHCM trúng giải nhất và giải an ủi vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận. Ảnh: ĐLVS Thịnh Phát

Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải độc đắc 14 vé Bình Thuận là đại lý vé số Minh Khang ở phường Thủ Đức, TPHCM.

Giải khuyến khích của vé số Bình Thuận được xác định trúng tại đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 984983) của vé số Tây Ninh chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Tuy nhiên, giải an ủi của vé số Tây Ninh được các đại lý xác định cũng trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải an ủi 14 vé Tây Ninh là đại lý vé số Thịnh Phát ở xã Củ Chi và đại lý vé số An Khang ở xã Tân An Hội, TPHCM.

Ngoài ra, đại lý vé số Thịnh Phát còn đổi thưởng cho khách hàng trúng giải nhất 13 vé Bình Thuận.

Vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng chiều 10-3, giải độc đắc (dãy số 189468) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Sau khi đại lý vé số Duy và các đại lý khác đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải độc đắc 12 vé Vũng Tàu, thì đến sáng 13-3, khách hàng cuối cùng trúng độc đắc 2 vé Vũng Tàu đã đến đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 13-3 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh.