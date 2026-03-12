HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Chiều 12-3, xuất hiện 11 vé trúng giải độc đắc

Thu Tâm

(NLĐO) - Xổ số miền Nam chiều 12-3 đã tìm ra những khách hàng ở tỉnh Đồng Nai, Vĩnh Long và Cà Mau trúng giải độc đắc 11 tờ vé số.

Chiều 12-3, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra 11 tờ vé số của 3 đài trúng giải độc đắc là Sóc Trăng, Vũng Tàu và TPHCM.

Xổ số miền Nam ngày 12 - 3: 11 Vé trúng giải độc đắc được công bố - Ảnh 1.

Xổ số miền Nam ngày 12 - 3: 11 Vé trúng giải độc đắc được công bố - Ảnh 2.

Đại lý vé số Hổ ở Cà Mau đã đổi thưởng tổng cộng 6 vé Sóc Trăng trúng độc đắc. Ảnh: ĐLVS Hổ

Theo đó, vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 11-3, giải độc đắc (dãy số 940018) được xác định trúng tại tỉnh Cà Mau.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 2 vé Sóc Trăng là đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Đến chiều 12-3, đại lý vé số Hổ tiếp tục đổi thưởng thêm cho một khách hàng trúng độc đắc 4 vé Sóc Trăng. Như vậy, hiện còn 9 vé Sóc Trăng trúng độc đắc nhưng chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 9-3, giải độc đắc (dãy số 808467) được xác định do đại lý vé số Hiếu Trung ở xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai bỏ trúng.

Tuy nhiên, đến chiều 12-3, chỉ mới có 2 khách hàng đến đại lý vé số Hiếu Trung để đổi thưởng 4 vé TPHCM trúng độc đắc. "Trúng độc đắc mà khách không biết. Cảm ơn khách tin tưởng và chọn đại lý vé số Hiếu Trung" – đại diện đại lý vé số Hiếu Trung chia sẻ trên trang Facebook của mình.

Trong khi đó, vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng chiều 10-3, giải độc đắc (dãy số 189468) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Xổ số miền Nam ngày 12 - 3: 11 Vé trúng giải độc đắc được công bố - Ảnh 3.

Thêm 5 vé Vũng Tàu trúng độc đắc đã được đại lý vé số Duy đổi thưởng. ẢnhL ĐLVS Duy

Đến chiều 12-3, một đại lý khác đã đến đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng lại 5 vé Vũng Tàu trúng độc đắc.

Tin liên quan

Sáng 12-3, xuất hiện nhiều người trúng 3 giải độc đắc xổ số miền Nam

Sáng 12-3, xuất hiện nhiều người trúng 3 giải độc đắc xổ số miền Nam

(NLĐO) – Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 12-3 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

Chiều 11-3, xuất hiện nhiều người trúng giải độc đắc xổ số miền Nam

(NLĐO) – Xổ số miền Nam ghi nhận thêm nhiều khách hàng trúng giải độc đắc tại Vĩnh Long, Tây Ninh, TPHCM và Cà Mau

Sáng 11-3, xuất hiện nhiều người trúng giải độc đắc xổ số miền Nam

(NLĐO) – Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 11-3 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng

xổ số tỉnh đồng nai xổ số miền nam tỉnh cà mau kết quả xổ số hôm nay tỉnh Vĩnh Long
