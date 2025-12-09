Diễn biến mới vụ xe giường nằm leo lề trái tông chết 2 người ngồi uống nước

Sau 4 ngày xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng ở tỉnh Đồng Tháp khiến 2 người chết và 1 người bị thương, trao đổi với chúng tôi vào sáng 9-12, ông T.V.L. (cha của nạn nhân T.Đ.T.T.; SN 2007) cho biết con ông bị thương ở vùng đầu, gãy răng và bị xây xát toàn thân. Hiện, nam thanh niên này đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

Hiện trường vụ tai nạn

"Cháu nó bị xe giường nằm tông rơi xuống nước nên sức khỏe vẫn chưa ổn. Gia đình đang yêu cầu bác sĩ cho kiểm tra kỹ lại vùng đầu để có hướng điều trị kịp thời. Tôi cầu mong con tôi mau chóng khỏe lại" - ông L. chia sẻ.

Cũng theo ông L., sau khi học xong lớp 12, T.Đ.T.T. ở nhà phụ gia đình, thỉnh thoảng theo cha đi chở hàng hóa.

Đối với nạn nhân đã tử vong là H.N.K.M (SN 2008; ngụ ấp Vĩnh Phú, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), ông ông H.Q.H. (chú ruột của M.) cho biết tuy cha mẹ chia tay từ lúc M. còn nhỏ nhưng M. rất ngoan hiền, nghe lời ông bà nội và chú ruột. Năm 2024, M. theo học nghề điện ở phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp với ý định sẽ đi xuất khẩu lao động nhưng ước muốn đó đã bị dập tắt bởi vụ tai nạn giao thông.

"Gia đình tôi mong muốn cơ quan chức năng điều tra và xử lý nghiêm tài xế gây ra vụ tai nạn đau lòng này" – ông H. nói trong đau buồn.

Trong khi đó, nạn nhân H.T.T (SN 2006; ngụ xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp). là công nhân. Theo người thân, H.T.T vốn hiền lành, chỉ biết đi làm việc rồi về nhà; thỉnh thoảng ghé giao lưu với bạn bè là M. và T.Đ.T.T.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 20 giờ 30 phút tối 5-12, tài xế Nguyễn Tấn Mảnh (50 tuổi; ngụ ấp Sua Đũa, xã Bình An, tỉnh An Giang) điều khiển xe khách giường nằm (trên xe có 17 hành khách, 1 tài xế phụ, 1 lơ xe và tài xế Mảnh) lưu thông trên tuyến Quốc lộ 80 hướng từ xã Lấp Vò về phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Khi đến Km38+660, tài xế Mảnh không làm chủ được tay lái nên chạy qua lề đường bên trái và đâm thẳng vào 3 nạn nhân nêu trên.

Vụ tai nạn làm H.T.T. tử vong tại hiện trường, M. tử vong tại bệnh viện; T.Đ.T.T. bị xây xát nhẹ và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Kết quả kiểm tra nhanh đối với tài xế Mảnh chưa phát hiện nồng độ cồn và chất ma túy.